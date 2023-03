“No sé nada de eso”: La reacción de Carmen Villalobos sobre una cuarta entrega de “Sin Senos no hay paraíso”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Esta continuación fue anunciada a finales de enero de 2023.

Por infobae.com

Sin lugar a dudas, Sin senos no hay paraíso se convirtió en una de las producciones de Telemundo más aclamadas en toda la historia de la televisora. Desde su debut en 2008, la serie se volvió todo un hito, el cual replicó en sus dos secuelas: Sin senos sí hay paraíso en 2016 y El final del paraíso en 2019.

A pesar del título que tuvo su más reciente entrega, Telemundo anunció enero pasado una cuarta entrega de la serie, la cual volverá a ser escrita y dirigida por la mente maestra detrás del proyecto: Gustavo Bolívar. Curiosamente, cuando la serie llegó a Netflix, se lanzó con un final completamente diferente al que se transmitió por Telemundo, dejando la posibilidad de una nueva entrega; ahora, la televisora con sede en Estados Unidos ya se encuentra trabajando en ella.

Como los fanáticos de la serie sabrán, la historia gira en torno a Catalina Santana, quien se obsesiona con realizarse una cirugía de agrandamiento de senos con la intención de mejorar su situación económica. Catalina fue interpretada a lo largo de todos estos años por la colombiana Carmen Villalobos, recibiendo elogios tanto de la crítica como del público, por lo que fue toda una sorpresa cuando la misma Carmen aseguró que no se le ha contactado para volver a darle vida a Catalina en la nueva serie.

Así lo anunció a través de su Instagram oficial cuando una seguidora le preguntó si regresaría como protagonista de la nueva entrega de Sin senos no hay paraíso, a lo que Villalobos respondió:

“(…) Ya se que ustedes quieren otra temporada, y de hecho la anunciaron, pero aunque ustedes no lo crean, no sé nada de eso. Se los prometo, un abrazo gigante”.

Esto ha provocado un gran revuelo en las redes, pues mientras los seguidores de la telenovela no saben cómo seguiría este programa sin Villalobos, también deja en el aire varias incógnitas sobre cuál será el giro de la nueva entrega. Probablemente, también pueda tratarse de una estrategia de marketing, pues no sería la primera vez que un actor protagonista niega todo acerca de un próximo proyecto y al final estelariza la producción como todo el público esperaba.

Paralelamente, tampoco existe información de que Villalobos haya quedado en malos términos con la televisora o los productores de Sin senos no hay paraíso. En reiteradas ocasiones, la actriz ha manifestado su amor por este personaje y cómo la ayudó a abrirse paso dentro del mundo del espectáculo.

Cuando arranqué ‘Sin senos no hay paraíso’ era mi primer protagónico y, realmente, a ‘Sin senos no hay paraíso’ y a Telemundo le debo en mi carrera lo que soy hoy. Amo este proyecto, me ha dado todo lo que soy en mi carrera, gente linda con la que he trabajado. Cuando hablo del público, de verdad digo tenemos un público lindo, que ha amado y seguido esta historia desde 2008?, dijo Carmen en una entrevista para Hoy Día en 2019.

Sin senos no hay paraíso fue el debut de Carmen Villalobos como protagonista, siendo el parteaguas para que su carrera despegara.

Hasta el momento, no hay información acerca del título que llevara esta cuarta entrega, su cast o su fecha de estreno. Hay que recordar que la primer secuela tardó ocho años en llegar a la televisión, mientras que la tercer entrega tan sólo tres con respecto a la anterior, pero si tomamos en cuenta que ya se está comenzando la producción, es probable que esta historia continúe entre 2024 y 2025.

Otra de las dudas entre los fanáticos es si esta será la verdadera conclusión de la serie, sin embargo, aún queda mucho tiempo para poder resolver estas dudas.

A pesar de haber sido su papel más popular, lo cierto es que Carmen Villalobos aún sigue vigente en la televisión latinoamericana. En 2022, la actriz fue reconocida como Mejor actriz antagónica de telenovela, serie o miniserie en los premios India Catalina por su papel como Lucía Sanclemente en la telenovela Café con aroma de mujer, por lo que el ya no regresar a protagonizar Sin senos no hay paraíso probablemente no le quite el sueño.