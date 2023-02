El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 26 de febrero de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Hoy no tienes deseos de hacer nada, o por lo menos, no nada que requiera mucho esfuerzo. Solo quieres descansar y pasarla bien y si es a solas, mucho mejor. Estar en casa, ponerte al día y relajarte mientras realizas alguna actividad que te haga sentir bien. Así de sencillo será tu Domingo.

Tauro

Es un buen día para llevar las cosas con calma. No necesitas demostrar nada a nadie y tampoco necesitas ganar todas las batallas. Porque la vida no es ni una guerra, ni una competencia. La vida es sólo vida y debemos vivirla en paz. Hoy, fluye.

Géminis

Puedes ser sincero pero debes ser cuidadoso con tus palabras. La idea es decir lo que piensas, no herir a los demás. Ten presente que no es lo que dices, sino como lo dices. Hoy es un día para sostener conversaciones que te lleven a otro nivel, tú decides si es un escalón arriba o por el contrario, uno más abajo.

Cáncer

Si nadie está de acuerdo con tus opiniones, no importa. Cada cabeza es un mundo y todos somos libres de pensar lo que queramos. No permitas que discusiones sin sentido o el simple hecho de querer tener la razón afecte tus relaciones personales, pero tampoco permitas que la falta de aprobación perjudique tus decisiones.

Leo

Si hay dolor y malos recuerdos el amor no fluye. Puede que te sientas un poco perdido y es posible qué tal vez no has salido a buscarte. Que estés más en el pasado que en tú hoy. Libérate de sentimientos negativos. Perdónate y perdona, pasa la pagina y ve a lo que sigue.

Virgo

Ten tanto respeto por la historia de vida de los demás cómo quieres que tengan por la tuya. Algunas son más difíciles que otras, pero todas son válidas. Cada quien vive de acuerdo a sus limitaciones y a sus ansias de avanzar. No importa lo que pase, siempre habrá una historia que contar y algo que aprender, mantente atento, porque escuchar hoy, puede ayudarte a evitar mañana.

Libra

Olvídate de lo que no haz hecho o no haz logrado. Lo que no fue, no fue. Ocúpate de que a partir de ahora sea lo que quieres que sea. Esta vez no habrá nada que te detenga, ni siquiera tú mismo. Es como si tuvieras una inyección de entusiasmo y fe por lo nuevo que te impulsa a alcanzar todo lo que te haz propuesto. Aprovéchala.

Escorpio

No te conformes con lo que tienes, trabaja por lo que te mereces. A pesar de los daños y obstáculos de los últimos meses. De la falta de apoyo y de las decepciones que has sufrido aún queda mucho por lograr. Este es sólo una prueba más de la vida y la estás superando con creces.

Sagitario

Intenta llevar una conversación ordinaria a una extraordinaria. Hoy la comunicación es la llave que te abre cualquier puerta. No cuestiones nada, solo calla y escucha con atención, absorbe lo que te sea útil y desecha lo que no. Analiza y aprende, y lo más importante, habla solo cuando tengas algo que aportar.

Capricornio

Sueña sin miedos y vive sin límites. Cuídate de no intentarlo, porque lo único imposible es lo que no intentas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué no lo logres? Por lo menos tendrás la satisfacción de haber hecho el esfuerzo y el aprendizaje para hacerlo mejor la próxima vez.

Acuario

No importa si no destacas mucho, es más, mientras avanzas detrás de un objetivo, cuídate de no hacer mucho ruido. Si trabajas en silencio, el éxito hará todo el ruido. A veces nos entusiasmamos tanto que queremos contar todo y que los demás se alegren por nosotros, pero no siempre es así. Tómalo en cuenta.

Piscis

Ciertas elecciones no serán fáciles pero valdrán la pena. Si es difícil avanzar y te sientes estancado o desorientado haz preguntas, si son las correctas y las haces a las personas idóneas, las respuestas te ayudarán a recuperar el entusiasmo y seguir el camino que corresponde.