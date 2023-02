ONG lanzan una campaña contra los abusos sexuales a menores en internet

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Catorce ONG pusieron en marcha este miércoles una campaña para pedir apoyo a una propuesta europea que busca combatir los abusos sexuales a menores en internet, un creciente problema que solo en 2021 se plasmó en la circulación de 85 millones de imágenes y vídeos pedopornográficos en todo el mundo.

Coincidiendo con la Jornada Europea de las Víctimas, la campaña “Right In Front of Us (#ChildSafetyOn)” aspira a garantizar la seguridad y los derechos de los niños en internet, informó Missing Children Europe en un comunicado.

La campaña, accesible en seis idiomas, incluido el español, incluye una petición, un vídeo, una página web (https://www.childsafetyineurope.com) e información en las redes sociales.

“La red de líneas directas de Missing Children Europe está preocupada porque el ciberacoso es un factor cada vez mayor en las desapariciones de niños. El reglamento de la UE propuesto es necesario y urgente para prevenir y combatir la explotación sexual infantil”, dijo la presidenta de esa organización, Anna Maria Corazza Bildt.

Missing Children Europe citó un estudio que “muestra que en una clase de 20 alumnos de media, unos 13 pueden haber experimentado alguna forma de daño sexual en línea”.

Por ello, las ONG que apoyan la campaña lanzada hoy piden la aprobación de una propuesta legislativa europea que busca hacer más responsables a las empresas de internet, utilizando las herramientas a su disposición para combatir la explotación de los menores.

La ley obligaría a firmas como Meta, Tik Tok y Google a identificar, eliminar y denunciar cualquier material de abuso sexual infantil en sus plataformas.

“Estamos trabajando con profesores y educadores de toda Europa para ayudar a movilizar su voz y hacer que los niños estén seguros fuera de las aulas”, añadió la misma organización.

Además de Missing Children Europe, apoyan la iniciativa las siguientes ONG: National Center for Missing & Exploited Children, ECPAT International, Brave Movement, Canadian Centre for Child Protection, Internet Watch Foundation, NSPCC, End Violence Against Children, Thorn, 5 Rights Foundation, Terre des Hommes , WeProtect Global Alliance, Child Helpine International y Eurochild.

EFE