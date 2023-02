Visita de Biden a Kiev es una “señal extremadamente importante de apoyo”, aseguró Zelenski

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo este lunes que la visita sorpresa de su homólogo estadounidense, Joe Biden, a Kiev es una “señal extremadamente importante de apoyo” a su país, a pocos días del primer aniversario de la invasión rusa.

“Joseph Biden, ¡bienvenido a Kiev! Su visita es una señal extremadamente importante de apoyo a todos los ucranianos”, escribió Zelenski en redes sociales.

Historic. Timely. Brave. I welcomed @POTUS in Kyiv as Russian full-scale aggression approaches its one-year mark. I am thankful to the U.S. for standing with Ukraine and for our strong partnership. We are determined to work together to ensure Ukraine’s victory. pic.twitter.com/EPtH3fLWWD

— ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) February 20, 2023