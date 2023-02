El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 20 de febrero de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

No importa lo que hiciste en el pasado, si estuviste en la cima o en el subsuelo, lo que importa es adonde estás ahora y que estás haciendo para estar adonde quieras estar. Si quieres llegar lejos debes moverte en pro de tus sueños, porque sentado en tu zona de confort no pasará absolutamente nada.

Tauro

Cuando es no, es no. Y cuando quieras hacer algo, simplemente hazlo. No te dejes llevar por nadie, se tú quien tome las decisiones, quien elija que es y que no es bueno para ti, porque el único que sabe que te hace feliz eres tú. El único que vivirá tu vida es quien ves al espejo cada día.

Géminis

Ser empático y entender que cada persona reacciona de acuerdo a sus propios límites, es el único camino para sostener relaciones en armonía. No juzgar ni criticar a otros, entender que cada uno lleva su vida como quiere y merece ser respetado. ¿Que no te gusta? ¿Que no va contigo? Ok, no eres ni piensas igual, pero ese no es tu problema. Respeto y tolerancia son las claves.

Cáncer

Enfrentarás hechos que sucederán de forma repentina. No sabrás que hacer, y pese a no estar seguro reaccionarás de con impulsividad, sin prever las consecuencias de tus decisiones y con el riesgo de tirar por la borda tus avances. Cuidado, respira profundo, tomate el tiempo que necesites para pensar y da el siguiente paso sólo cuando estes seguro.

Leo

Ansias libertad. Podrías sentirte un poco asfixiado y harto de todo. Necesitas espacio pero tienes tantas cosas que hacer que al final de día, cada día no te queda ni un minuto para ti. No huyas ni desaparezcas, comunícate con los involucrados y hazles entender cómo te sientes, sin señalar a nadie, sin buscar culpables. Con la única intención de establecer nuevas rutinas consensuadas, con acuerdos que no generen conflictos y que te permitan vivir en libertad.

Virgo

Surgen imprevistos difíciles de financiar. Cuidado con tu economía, si arriesgas mucho, probablemente perderás o incluso, podrías quedar endeudado y dar paso a situaciones más comprometedoras. Piensa bien como administraras tu dinero y siempre guarda un fondo para emergencias.

Libra

Sino sabes que decisión tomar, haz una lista de pro y contras y leela en voz alta una y otra vez hasta que tú cerebro compute adonde te conducirá dar ese paso. Si es un avance negativo hará tanto ruido en tu mente que entenderás que no es para ti, pero si por el contrario, te conduce al éxito, para luego te parecerá tarde tomar la decisión.

Escorpio

Hay momentos, como hoy, en que debemos sentarnos y evaluar que debemos finalizar en nuestras vidas. Si hemos permitido que se alarguen relaciones, forma de vida, trabajo, amistades o lo que sea, que si bien en algún momento cumplió su función, ahora nos impide evolucionar. Cerrar ciclos puede ser doloroso y complicado, pero es inevitable y entre más pronto lo hagas, mucho mejor.

Sagitario

Sueñas pero con los pies bien puestos sobre la tierra. Estás consciente de tus límites, pero quieres ir más allá y no te importa trabajar más o salir de tu zona de confort. Sabes qué hay dificultades que tendrás que enfrentar, que habrán sacrificios y que por momentos querrás abandonar, pero aún así sigues adelante, con la seguridad de que podrás superar lo que sea.

Capricornio

Es el momento para crear estrategias inteligentes y realistas que te permitan alcanzar lo que tanto haz soñado. No necesitas correr ni tomar el camino más fácil, sino el más seguro. No importa el tiempo que tengas que invertir, ni a cuantas personas tengas que involucrar, si es lo que quieres ve tras ello sin miedo.

Acuario

Es un buen día para conciliar diferencias, conectarte con personas que no ves ese tiempo o expandir tu vida social. Hay mucho por hacer y mucho por describir. Atrévete h sal de tu burbuja. También puedes organizar encuentros o reuniones creativas, en que cada uno exponga sus ideas y encuentres nuevas opciones de ganar dinero.

Piscis

Recibes buenas noticias. Se abren puertas que ni siquiera pensabas que podías atravesar. Estás feliz con esa nueva oportunidad y no debes posponerla ni un minuto. También puedes aportar alegria y buenas noticias a la vida de otros y las redes sociales serán la herramienta perfecta para hacerlo. La tecnología se convierte en tu aliado.