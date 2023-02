Brandan Fraser en The Whale demuestra su increíble talento: Pero, ¿le darán el Oscar?

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Una buena interpretación digna de un Óscar es aquella que trasciende más allá de la actuación y se convierte en una verdadera transformación del actor en el personaje que interpreta. La actuación debe ser auténtica y creíble, capturando la complejidad emocional y psicológica del personaje. El actor debe ser capaz de transmitir una gama de emociones, desde la alegría y la felicidad hasta la tristeza y el dolor, y debe hacerlo de una manera que sea convincente y emocionalmente resonante para el público.

Brendan Fraser, es quizás uno de los potenciales ganadores de esta nueva edicación de los Óscar, pues su interpretación en The Whale, no solo he la traído elogios y ovaciones en todos los festivales de cine del mundo, también le ha traído de vuelta a la cuspide de Hollywood tras estar varios años marginados por culpa de todo el abuso de poder que aún yace en la industria cinematográfica.

Fraser, quien ya es un rostro conocido para algunos amantes del cine, ahora regresa con una poderosa interpretación de un hombre de mediana edad de 272 kg llamado Charlie intenta volver a conectarse con su hija de 17 años. El dolor y la culpa que transmite el personaje es tan impactante, que muchos ya le están dando el Óscar por adelantado a Brendan, lo que sería algo magnifico para él, pues es considerado uno de los grandes artistas de su generación.

En un excelente artículo del portal Screen Rant, desglogan a detalle la majestuosa interpretación de Brendan Fraser. Una auténtica obra interpretativa, digna de un galardón tan importante como los premios de la Academia.

Dirigida por Darren Aronofsky a partir de un guión de Samuel D. Hunter, The Whale es una adaptación de la obra teatral homónima de Hunter, y es un recordatorio de lo talentoso que es Fraser como actor. Ahora, la historia del regreso de Fraser a Hollywood es aún más satisfactoria, ya que ha recibido una nominación al Oscar por su interpretación en La ballena.

Créanse el bombo y platillo que rodea la interpretación de Brendan Fraser en The Whale: el actor es realmente así de bueno en la película. Gran parte del contenido de la película ha quedado eclipsado por la alabada interpretación de Fraser, y con razón, ya que muchos creen que es el mayor punto fuerte de la adaptación cinematográfica de La ballena. Fraser no sólo ha recibido considerables elogios por su papel de Charlie, sino que también existe la posibilidad de que gane un Oscar por su interpretación, lo que sería muy importante para su carrera en el futuro.

¿Por qué es tan buena la actuación de Brendan Fraser?

The Whale está ambientada como una obra de teatro, en la que la casa de Charlie es realmente el único decorado utilizado en la película. Brendan Fraser transmite los matices de las emociones de su personaje a través de los ojos, la cara y el tono de voz. No es una hazaña fácil para ningún actor, pero los expresivos ojos de Fraser ayudan mucho a retratar el dolor, la alegría, la frustración y la desesperación de Charlie. Fraser hace mucho con el material, y es a través de su entonación, que a veces refleja lo contrario de lo que sus ojos están dando a entender, y la dulzura con la que maneja el viaje de Charlie lo que realmente destaca.

Fraser interpreta a Charlie con empatía, sensibilidad y compasión. Es una interpretación transformadora en la que explora a Charlie a un nivel más profundo del que quizá requiera La ballena. Fraser siempre ha sido un actor de talento, pero las limitaciones del decorado de Aronofsky permiten a Fraser comprometerse plenamente con una interpretación física, sin impedimentos más allá de la emoción que alimenta a su personaje. La ballena es un drama de personajes, y el guión depende de que Fraser saque a la superficie la vulnerabilidad y la humanidad de Charlie. Fraser lo hace con una intensidad que transmite con delicadeza cada sentimiento sobrecogedor, introduciendo al público en el mundo de Charlie. Fraser no se limita a encarnar el papel que interpreta, sino que evoca un sentimiento al que el público también puede aferrarse.

¿Ganará Brendan Fraser un Oscar?

Cuando la película aún estaba en el circuito de festivales de cine, la interpretación de Brendan Fraser en The Whale era uno de los temas más comentados. Con la llegada de la temporada de premios, Fraser sigue estando en primera línea de las conversaciones en torno a la categoría de Mejor Actor. Varias asociaciones de críticos de cine, incluida la Critics Choice Association, han nominado a Fraser como Mejor Actor. El querido actor fue incluso nominado al Globo de Oro al Mejor Actor (aunque Fraser se negó a asistir a la ceremonia a pesar de la nominación).

La cantidad de elogios que ha recibido Fraser por su trabajo en La ballena hace que no resulte sorprendente que haya conseguido su primera nominación al Oscar por su interpretación. Sin embargo, es posible que Fraser no gane el Oscar si se tiene en cuenta que la expectación en torno a su interpretación no sólo ha disminuido, sino que una plétora de otros actores han pasado a primer plano en la carrera por el premio al Mejor Actor. Entre ellos, Colin Farrell por su actuación en The Banshees of Inisherin y Austin Butler por su interpretación de Elvis Presley en Elvis, de Baz Luhrmann. La polémica en torno a The Whale, que cobró fuerza tras el Festival de Venecia, también puede afectar negativamente a la posible victoria de Fraser en los Oscar.