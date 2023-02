Madre asesinó su hijo de tres años, aseguró que el niño se había orinado en la cama

Una madre identificada como Ivey Marie Lewis, quien además estaba embarazada, es procesada por las autoridades por presuntamente haber asesinado a su hijo de 3 años, al parecer porque el pequeño se orinó en la cama.

Por eltiempo.com

Los hechos sucedieron en la ciudad de Tacoma, en el estado de Washington, EE. UU. Las autoridades llegaron a la vivienda tras “atender un informe de tercera mano de un niño que no respondía y estaba frío al tacto en un apartamento”, según indicó el Departamento de Policía de Tacoma.

Sin embargo, se encontraron con el niño muerto, cuyo cuerpo presentaba moretones, marcas de quemaduras y cortes, detalló el diario ‘Mirror’. Según se indicó, el menor tenía marcas en el cuerpo que indicaban que había sido golpeado con un objeto contundente. En un primer momento, la madre indicó que el niño tenía la costumbre de golpearse contra las paredes.

Sin embargo, cuando las autoridades hallaron sangre salpicada en los muros de la casa, la mujer confesó que había golpeado al niño con un cinturón y un cable eléctrico como castigo, pues el menor se había orinado en el colchón.

At 7:35 pm yesterday, officers went to a third-party report of an unresponsive child in an apartment in the 3200 blk of S Mason Ave. Officers were let inside & led to a 3-yr-old male who was declared deceased on scene. Detectives booked a 25-yr-old female on scene for Murder 2. pic.twitter.com/hbGPqGOszI

— Tacoma Police Department (@TacomaPD) February 13, 2023