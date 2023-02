La Superliga aspira a “un fútbol gestionado solo por los grandes clubes”, advierte jefe del fútbol español

Posteado en: Actualidad, Deportes

La Superliga aspira a un modelo de fútbol gestionado “sólo por los grandes clubes”, advierte el presidente de LaLiga, Javier Tebas, en una entrevista con AFP en la que se muestra confiado en una decisión favorable de la justicia europea al modelo actual de fútbol europeo.

Pregunta: La sociedad promotora de la Superliga ha publicado un decálogo para esa competición con sistema abierto… ¿qué le parece?

Respuesta: “Dentro de ese decálogo hay puntos que yo podría estar de acuerdo, pero evidentemente hay otros que esconden la verdadera trampa de lo que es la Superliga, una supuesta meritocracia de divisiones. No es verdad, es una trampa. Nos quieren llevar a un modelo de ascensos y descensos tipo ligas nacionales en Europa que destruiría el sistema europeo del fútbol que es el que ha convivido muchísimo años que son ligas verticales con ascensos y descensos y una competición europea horizontal como ha sido la Champions league o la Europa League, donde el acceso es por ligas nacionales. Se destruiría ese sistema deportivo que hemos creado durante muchos años en el deporte europeo, pero a su vez supone no sólo la destrucción deportiva sino también económica de todo el ecosistema europeo”.

P: Sus promotores afirman que la Superliga es compatible con las ligas nacionales…

R: “No es verdad que puedan convivir con las ligas. No hay ninguna liga nacional, ninguna federación, que esté a favor de lo que están planteando porque se destruye el ecosistema económico (…), pero también deportivo, porque lo que pretenden es que estas ligas verticales accedan también a otra competición vertical, y entonces estarán cerrando la competición en la parte alta, y estarán los de siempre. Lo que haremos será hacer más ricos a 15 o 20 clubes, en el fondo es la liga cerrada que anunciaron en abril del 21”.

P: También argumentan que hay que repensar el calendario…

R: “El decálogo, el calendario, cuéntenos cuál es el modelo de calendario que quieren poner, qué competiciones son las que quieren eliminar, cuántos clubes quieren dejar en las ligas nacionales, dejen de jugar al perro y el gato. No son transparentes y no son transparentes porque no quieren un fútbol transparente, quieren un fútbol gestionado por los grandes clubes solamente”.

P: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará en próximas semanas sobre una posible posición dominante de UEFA para impedir la Superliga, ¿confía en una resolución favorable?

R: “Confiamos que sea una decisión favorable y que entienda bien el Tribunal que este ecosistema de ligas verticales y competición europea horizontal, lo que se está intentando es destruirlo desde el ámbito deportivo de la meritocracia, porque (…) estarán siempre los mismos. Destruye la meritocracia deportiva y también destruye el ámbito económico, entonces esperamos que haya entendido que ese no es el modelo para mantener el deporte en Europa”.

P: ¿Y si la resolución es contraria a sus intereses?

R: “Si la resolución no es muy favorable, para nosotros queda muchísima batalla política que dar. El consejo de Europa, el Parlamento Europeo, las autoridades europeas han sido muy favorables a mantener el sistema actual económico deportivo del fútbol”.

P: La Superliga se presenta como una forma de competir con la Premier League y sus grandes recursos, ¿comparte el diagnóstico?

R: “Si vamos de hemerotecas, el primero que criticó a los clubes estados fue el que le habla. Llevamos más de dos años criticando a la Premier porque se ha convertido en una competición a pérdidas. Cuando la Superliga dice que la Premier es la Superliga se equivoca, es la supertrampa, es la superdeuda, es la superpérdidas de clubes todas las temporadas que es en lo que se ha convertido la Premier. Nosotros como ligas si solo fuese exclusivamente comercial lo que está pasando en la Premier, tampoco tendríamos mucho que decir porque la diferencia sería uno a dos en nuestra cifra de negocio, podrían fichar el doble pero no podrían fichar por 20 veces más que es lo que están haciendo en los últimos mercados porque inyectan dinero a pérdidas (…) no es verdad lo que nos están contando que es la Superliga. La Premier no es la superliga es la supertrampa, es la superpérdida que hay que evitar en el ecosistema del fútbol europeo también”.

P: ¿Lo que está ocurriendo con el Manchester City puede marcar un punto de inflexión en el control económico en Inglaterra?

R: “En 2017, di una charla sobre el equilibrio económico del ecosistema europeo y ya critiqué al Manchester City ahí y ya dije todo lo que ahora parece que van a seguir investigando. Ya lo dije en 2017 por tanto lo que me sorprende es que se tarde tanto en tomar este tipo de decisiones porque estamos hablando de hechos de hasta del 2010. Este es el problema que se tiene en el fútbol, que cuando se detecta un problema, unas trampas, en este caso económico se tarde tanto en reaccionar. Soy escéptico porque me consta que no sólo está el Manchester City en problemas similares, hay otros clubes de la Premier que también han incumplido sus normas de reglamento económico y no está actuando la Premier como tendría que actuar desde hace años en ese aspecto”.

AFP