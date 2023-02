William Anseume: Las prioridades nacionales de Nicolás Maduro están invertidas por la inconsciencia

Posteado en: Nacionales, Titulares

Se pronunció el profesor William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar y secretario de profesores universitarios de Encuentro Ciudadano.

“Indignación en todo el sector universitario y laboral es lo que causan los pronunciamientos especialmente económicos de Nicolás Maduro, quien evidentemente tiene invertidas por la inconsciencia las prioridades nacionales. Anuncia que va a insistir con el Plan Universidad Bella en medio de la precariedad más absoluta de las instituciones y los seres humanos. No chico, la gente primero, la institución después en su funcionamiento y por último el maquillaje, donde se puede. ¿Y los sueldos? ¿Y la protección social? ¿Y los seres humanos para cuando?

Prosiguió el dirigente gremial y político: “Las marchas, las concentraciones, el desespero angustioso manifestado por los educadores y demás trabajadores en las calles no es juego. Claman por el derecho a la vida, a la salud, al trabajo, a la alimentación, a la vivienda, a los servicios. Son derechos humanos, de seres humanos, agobiados por la precariedad que el régimen les impone inmisericordemente”.

No puede ser que la prioridad sea la pintura, el barniz, el ornato, mientras la ciudadanía se muere de hambre o de mengua. ¿Qué hace un profesor con treinta dólares mensuales? No nos calamos más el discurso de las sanciones que acompaña también al miserable bono de la supuesta guerra económica, mientras se gastan millones de dólares en embadurnar universidades a las que no les entregan el presupuesto. ¿Por qué? ¿Por qué de ahí quedan tajadas y de las nóminas no? ¿Del presupuesto universitario no? ¿Quién rinde cuenta de esos gastos y a quien? Porque a los consejos directivos ni un informe para disimular siquiera”, expresó molesto el profesor, quien continuó aseverando:

“El problema sobre la educación y el trabajo es de todos. Los estudiantes, comerciantes, empresarios, deben sumarse a la lucha que estamos dando por la dignidad laboral en contra de la corrupción que nos tiene agobiados a todos en este, el cuarto país del mundo en materia de corrupción. ¿No es un problema de todos que el salario mínimo y las pensiones sean de cinco dólares? Maduro, al anunciar la continuación de este plan de embellecimiento universitario, se burla de la educación, del trabajo y de todo el país. El problema nos compete a todos por igual y debemos proseguir la lucha, sin descanso”.

Nota de prensa