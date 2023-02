Rescatistas israelíes dejan Turquía tras recibir una amenaza

Click to share on Google News (Opens in new window)

El equipo de socorristas israelí United Hatzalah, desplegado en Turquía para apoyar en las labores de rescate tras los terremotos, debió abandonar su misión y regresar de emergencia a Israel tras enfrentarse a una serie de amenazas a su seguridad, informó la organización este domingo.

“Recibimos información sobre una amenaza concreta e inmediata contra la delegación israelí y tenemos que anteponer la seguridad de nuestro personal”, indicó Dov Maisel, vicepresidente de operaciones de United Hatzala, a través de un comunicado del cuerpo de socorristas.

Raphael Poch, vocero de la organización, aseguró a Efe que se trata de dos amenazas diferentes.

“La primera vino del exterior, de elementos no turcos“, dijo, sin precisar una organización en particular.

Las autoridades israelíes han asegurado en el pasado que Irán y sus aliados han aumentado sus intentos de atacar a israelíes en el extranjero en los últimos dos años, y han frustrado numerosos atentados, entre ellos varios que estaban planeados en Turquía.

“La segunda amenaza se suscitó luego de que el gobierno (turco) informara a la población local que los muertos (por los terremotos) serían enterrados en una fosa común. Están muy descontentos por ello y empezaron a atacar a grupos de rescate“, explicó.

Así, el equipo de United Hatzalah -unos 25 socorristas que rescataron a 15 personas durante su estancia en Turquía- voló de regreso a Israel en un vuelo privado.

Los terremotos registrados desde la madrugada del lunes en Turquía y Siria han dejado al menos 28.192 muertos, la mayoría en territorio turco, además de 85.000 heridos en ambos países.

Earlier today, the combined @Israel rescue team, @IDF Home Front Command, Search and Rescue Units, and our team located and rescued a 7-year-old girl from a collapsed building in #Kahramanmaras after locating her via thermal cameras from our drone. #Turkey #TurkeyQuake pic.twitter.com/FLBshPW6zm

— United Hatzalah (@UnitedHatzalah) February 9, 2023