La sesión de FOTOS que cambió la vida a Paige Spiranac: la golfista más sexy del mundo

Paige Spiranac fue durante muchos años una golfista profesional, pero en un giro de los acontecimientos terminó convirtiéndose en una de las influencers más reconocidas a nivel mundial debido a su belleza. Con tres millones de seguidores en Instagram, la deportista vio que su futuro pasaba más estando delante de las cámaras y de los flashes que en el verde.

Por: Marca

La estadounidense de 29 años, nacida en Colorado, es toda una personalidad en Instagram. Después de jugar al golf en la Universidad de Arizona y después en la de San Diego, Paige ganó el All-Mountain West en la 12-13 y 13-14. Sin embargo, su aparición en medios fue el detonante para que sus seguidores suban como la espuma, seguidores que trascendían lo puramente deportivo.

Paige Spiranac salió en la portada de Sports Illustrated

En declaraciones de la golfista al portal de Yahoo, hubo un evento que le cambió la vida. La revista Sports Illustrated la invitó a ser la protagonista de una sesión de fotos en ropa interior que hizo que reconocimiento derivara más como modelo e influencer que como deportista, esto le cambió la “forma de ver las cosas”.

“Estaba pasando por un momento muy duro en el que todavía era nueva en las redes sociales. Estaba pasando de jugar al golf profesionalmente a estar en los medios de comunicación a tiempo completo. Estaba lidiando con muchos problemas personales y me sentía muy estancada”, recordó Paige Spiranac.

We could always use a little more @PaigeSpiranac! https://t.co/4LyT304cqe pic.twitter.com/DoP3TK37Bn

— Sports Illustrated Swimsuit (@SI_Swimsuit) May 10, 2018