El último país del mundo sin equipo de fútbol hace un inusual pedido para contar su historia

La República de las Islas Marshall guarda algunas particularidades dignas de ser contadas. Ubicada prácticamente a mitad de camino entre Australia y Hawái, corre riesgo de quedar bajo el agua por la crisis climática. El archipiélago cuenta con índices de radioactividad más altos que en Chernóbil, pero sueña con hacer un documental sobre fútbol.

Por: TN

Es un país que tiene alrededor de 50.000 habitantes y está conformado por más de 1100 islas en el Océano Pacífico. En 1954, Estados Unidos probó su poderío nuclear a 200 kilómetros de ahí: una bomba mil veces más potente que la de Hiroshima explotó y, hasta el día de hoy, dejó puntos de radioactividad que superan los de Ucrania. En 2021, la ONU aseguró que “la contaminación es casi irreversible”.

Esta república corre un riesgo gigante: declarada en estado de emergencia hace más de 15 años por la crisis climática, para el 2030 podría quedar permanentemente bajo el agua hasta el 40% de su masa terrestre.

Sin embargo, hay otra cuestión que llama la atención y enorgullece a las Islas Marshall: es el último país del mundo que no tiene ningún equipo de fútbol. Por eso, hicieron un insólito pedido: a través de las redes sociales buscan que alguien produzca una película, serie o documental que relate su historia, mientras dan sus primeros pasos en el deporte.

We think our story of being the last country on earth without a football team would make a fantastic documentary.

The Marshall Islands FA is open to discussions with any film producers, film production companies, or film makers who'd like to discuss this idea with us. ???? pic.twitter.com/5E2Q8qv4rV

— SoccerFedMI (@SoccerFedMI) February 2, 2023