Bobi, el perrito más viejo de la historia: los SECRETOS de su longeva vida y su nuevo récord mundial

Bobi, un mastín del Alentejo de 30 años y 267 días de edad y residente en el municipio de Leiria (centro de Portugal), ha sido reconocido este jueves con el Récord Guinnes por ser el perro más viejo del mundo.

“Bobi (nacido el 11 de mayo de 1992) no es solo el perro más viejo viviente, sino el más viejo hasta la fecha”, publicó hoy la organización del galardón en su página web.

Explicaron que Bobi ha vivido junto a la familia Costa toda su vida en la localidad de Conqueiros (municipio de Leiria, en el distrito homónimo) y que su raza, habitualmente empleada para proteger al ganado de depredadores y conocida en Portugal como “rafeiro do Alentejo”, tiene una esperanza de vida de unos 13 años.

Han podido confirmar su edad al estar registrado desde 1992 en el servicio veterinario del municipio de Leiria y en el sistema nacional de control portugués SIAC, añade el texto.

New record: Oldest dog EVER – Bobi at 30 years and 266 days ?

The secrets to a long life, according to human Leonel Costa, is free roaming, human food and socialising with other animals ?? pic.twitter.com/Ur5c2Gh8yb

— Guinness World Records (@GWR) February 2, 2023