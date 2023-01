La tecnología redefine los límites de la empresa

Posteado en: Tecnología, Titulares

La tecnología y los negocios están inextricablemente asociados y la reestructuración de las empresas avanza aceleradamente tras la conmoción causada por la pandemia. En el mundo desarrollado, una banda ancha generosa y aplicaciones como Teams y Zoom están permitiendo que la tercera parte de los días de trabajo se realicen en forma remota.

Especial de Laszlo Beke

Los puestos de trabajo, poco a poco, están moviéndose desde centros corporativos en las grandes metrópolis hacia ciudades pequeñas y áreas rurales. Asimismo, la línea divisoria de la colaboración con un colega, con un freelancer o con otra empresa se está esfumando. Los emprendedores le sacan partido a los avances tecnológicos y con habilidad y suerte los convierten en productos rentables y la tecnología a su vez cambia la forma en la cual las empresas operan. Tres años después del comienzo de la pandemia, está claro que la tecnología está nuevamente recomponiendo los límites de la empresa.

La electricidad permitió la creación de fábricas más eficientes, el correo electrónico eliminó la mayoría de las cartas. Sin embargo, las nuevas tecnologías afectan a las empresas en formas más sutiles y más profundas a la vez. No solo impactan como las empresas hacen cosas, sino también lo que ellas hacen y crucialmente aquello que ellas no hacen. La Revolución Industrial acabó con el sistema de “taller de trabajo”, donde las empresas obtenían materias primas y tercerizaban la manufactura a artesanos independientes que trabajaban desde su casa y recibían remuneración por lo producido. Las fábricas reforzaron los lazos entre los trabajadores, empleados directamente y pagados por hora, y el lugar de trabajo. El telégrafo, el teléfono y en el siglo más reciente la tecnología de información le permitieron a las empresas trasnacionales subcontratar un mayor número de tareas a un creciente número de lugares en el mundo. China se convirtió en la fábrica global, India en el back-office. Las empresas están usando recursos comunes, como la Nube y el capital humano. Los freelancers calificados en Estados Unidos tuvieron ingresos de US$247.000 millones en 2021 contra US$135.000 millones en 2018. Las empresas más grandes de Estados Unidos y Europa están tercerizando más trabajo de oficina. Las exportaciones de servicios comerciales de los seis principales mercados emergentes han crecido 16.5% desde el comienzo de la pandemia, frente al 6.5% anterior.

Modelo Coase

El autor Ronald Coase en su paper del año 1937 titulado “The nature of the firm” adelantó los elementos para describir y comprender estos cambios. Si la empresa se mantiene pequeña se renuncia a las eficiencias de la escala. Si crece en exceso se hace inflexible y difícil de manejar – como las empresas estilo soviéticas de tipo comando-y-control. La mayor parte del comercio ocurre entre esos dos extremos. Las barreras de la empresa son determinadas por las diferencias entre los costos de las transacciones y de la información dentro de las empresas y entre ellas. El mercado resuelve el resto.

En los últimos 40 años, la globalización y la explosión de la tecnología de información impulsaron las economías de escala, lo cual a su vez alentó la concentración del mercado. Pero también aumentaron las presiones competitivas y disminuyó el costo de las comunicaciones y de la colaboración entre las empresas. El resultado fue que muchas empresas recortaron su ámbito de acción. Esas mismas fuerzas identificadas por Coase están anunciando una nueva forma de organización corporativa. Se asemejan al modelo de “taller de trabajo” de la I Revolución Industrial, pero en este caso no se trata de artesanos sino de profesionales de cuello blanco, los cuales simbolizan las economías occidentales. Las empresas han mejorado su capacidad de medir el desempeño de sus trabajadores, basado en lo que producen, en lugar del tiempo dedicado a ello. Ello también aplica a empleados y subcontratistas. El resultado es una reorganización interna de las empresas y en sus relaciones con otras empresas.

Impactos de la reorganización de las empresas

The Economist ha examinado los empleos en tres sectores, particularmente compatibles con trabajo remoto (tecnología, finanzas y servicios profesiones) y los resultados son:

– Los empleos se encuentran mucho más distribuidos geográficamente en Estados Unidos que antes de la pandemia.

– Las grandes áreas metropolitanas han perdido empleos contra ciudades más pequeñas e incluso el medio rural.

– Las empresas también están distribuyendo más trabajo fuera de las fronteras, contratando empleados en lotes por países. Para empresas estadounidenses, Canadá se ha beneficiado de esto. Las cuatro principales ciudades canadienses agregaron 180.000 empleos en tecnología entre 2016 y 2021, un incremento de 39% y las cuatro principales estadounidenses solo ganaron un 8%. Ayuda mucho el costo de vida más bajo.

– Las barreras contra la inmigración son otro factor que obliga a las empresas a buscar en el exterior.

Freelancing & Outsourcing

Una importante encuesta realizada en 2022 encontró que el 18% de las empresas estaban utilizando más contratistas independientes que el año anterior. El número de trabajadores estadounidenses trabajando en forma independiente 15 horas a la semana creció de 15 millones en 2019 a 22 millones en 2022 y el número de estadounidenses autónomos ha crecido en cerca de más de un millón desde el 2020. La pandemia sola no explica esto, ya que ello no ocurrió en la crisis financiera del 2007-09. Algunas factores interesantes incluyen:

Plataformas freelance – La tecnología posibilita esta evolución y esto se nota en el número de plataformas existentes para trabajo freelance. Los autónomos ya habían crecido del 9% de la fuerza laboral en 2000 al 11% en 2018. Este trabajo autónomo ya no es solamente ocurre en transporte compartido y en entrega de comida. Las plataformas, originalmente enfocadas en tareas rutinarias, ahora también cubren trabajos más complicados, como desarrollo para Internet, producción para medios, producción de contenido para redes sociales.

Colaboración – La tecnología. además de facilitar la consecución de servicios autónomos, también le está permitiendo a las empresas colaborar en forma eficiente con otras empresas. Teams de Microsoft y Slack, plataformas de colaboración, ahora permiten que usuarios fuera de la empresa se puedan comunicar con los empleados internos y más del 70% de las 100 empresas más importantes de Estados Unidos están utilizando esta facilidad.

Dependencia de los externos a la empresa – Este indicador no es fácil de precisar, por cuanto las empresas no publicitan ese tipo de dato. The Economist hizo un cálculo del factor, utilizando data de los balances publicados por empresas públicas en Europa y Estados Unidos. En esa muestra la intensidad del outsourcing se ha duplicado de 11% a 22% desde el año 2005. El 16% de esas empresas han aumentado su outsourcing en el país y 6% en el extranjero. El crecimiento es particularmente pronunciado en gigantes como Apple y Microsoft. En la medida que las empresas crecen y adoptan tecnologías, convirtiéndose en más complejas y difíciles de manejar, hacen mayor outsourcing de sus operaciones.

Nuevas opciones – Así como la tecnología continúa evolucionando también los harán los contornos de la empresa. Las empresas crecen en flexibilidad al buscar nuevos empleados para nuevas tareas en nuevos lugares. Portugal ha creado visas para nómadas digitales, que les permite trabajar un año en el país. Argentina quiere introducir una tasa de cambio preferencial para trabajadores freelance que proveen servicios en el exterior, para no exponerlos a las devaluaciones de la moneda local y también para cobrar impuestos.

Mejora del estándar de vida en los países que proveen outsourcing – Para trabajadores de cuello blanco occidentales, la competencia más fuerte comprimirá sus ingresos y los sueldos para ocupaciones propensas al outsourcing tienden a diferenciarse menos en los diferentes países. Ello implica un aumento del estándar de vida en los países más pobres y más utilidades para sus empleadores.

Se hace referencia a How technology is redrawing the boundaries of the firm.