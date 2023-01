El regreso del fenómeno musical RBD que revolucionó a América Latina

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

“Yo digo R, tú dices B-D”, la única agrupación mexicana que cuenta con su propio día mundial regresará este 2023 con un espectáculo en Estados Unidos, Brasil y México.

Por infobae.com

Pocas telenovelas latinoamericanas han conseguido dejar una huella imborrable en la producción de contenidos audiovisuales a nivel mundial, todavía son menos las que lograron trascender a otros espacios del mundo del entretenimiento con su historia y elenco. Esto ocurrió con Rebelde Way, un drama juvenil producido por la argentina Cris Morena cuya adaptación mexicana es considerada como un fenómeno internacional que continúa rompiéndola casi 20 años después.

Dulce María, Anahí Puente, Maite Perroni, Christian Chávez, Christopher Von Uckermann y Alfonso Herrera fueron los artistas mexicanos encargados de interpretar a los personajes principales. Todos tomaron en sus manos el ambicioso proyecto llevado a tierras aztecas por el productor Pedro Damián cuando rondaban por los 20 años de edad, sin imaginar que se convertirían en ídolos de toda una generación.

Maite Perroni propuso que la banda se llamara RBD: “A mí se me hace que Rebelde sí puede funcionar, pero en algo más cortito. Tenemos que encontrar como las siglas para que se oiga mejor… algo así como RBD de Rebelde”, dijo en el capítulo 126 de la telenovela. (Foto: Instagram/@rbd_musica)

El primer capítulo se transmitió en 2004 a través del Canal de las Estrellas de Televisa levantando altos niveles de audiencia y gran expectativa entre el público, pues hasta ese momento muy pocos melodramas mexicanos para público juvenil habían tenido éxito. Sin embargo, la personalidad de cada personaje enamoró a los espectadores y no sólo ocasionó que el proyecto se mantuviera al aire durante casi dos años, también provocó un movimiento fuera de las pantallas.

Y es que la agrupación pop que comenzó como un proyecto de televisión ofreció presentaciones musicales en toda la República Mexicana, donde cantaban 11 icónicos temas de la telenovela que integraron su primer disco bajo el mismo nombre: Rebelde, Sólo quédate en silencio, Un poco de tu amor, Sálvame, Fuego, Otro día que va, Enséñame, Un poco de tu amor, Futuro exnovio, Tener y quererte y Cuando el amor se acaba.

“Rebelde”, “Sólo quédate en silencio” y “Sálvame” fueron número uno en México. (Imagen Amazon)

Las altas ventas les valieron reconocimiento internacional con discos de Oro y Platino, incluso, se convirtieron en la banda con más galardones recibidos en Premios Juventud. En 2005 repitieron la fórmula con una versión en portugués para todos sus fans brasileños y lanzaron Nuestro amor.

También incursionaron en la industria musical estadounidense con un CD/DVD titulado Live in Hollywood, que se posicionó en el sexto lugar de los Billboard Top Latin Albums. En 2006 fueron nominados por primera vez en los Latin Grammy Awards en la categoría “Mejor Álbum Pop Grupo/Duo”, pero perdieron ante otra banda del momento, La Oreja de Van Gogh.

La agrupación pop estuvo nominada en diferentes categorías de los Premios Oye!, Premios Juventud y Billboard Latin Music Awards. (Captura Amazon)

No obstante, los seis rebeldes continuaron trabajando en sus espectáculos y sorprendieron a sus fans con Celestial, un disco que sonó en todos los centros nocturnos en 2006. De hecho, alcanzó el puesto número 15 en los Billboard 200 y se mantuvo aproximadamente nueve semanas consecutivas en los Billboard Top Latin Albums. Incluso, se dice que se vendieron 137 mil copias en Estados Unidos sólo durante la primera semana de su lanzamiento. También hicieron un disco en inglés, Rebels.

El 2007 se definió con Empezar desde cero. Al mismo tiempo estaban de gira por todo el continente americano, incluso, visitaron algunos países de Europa. Reconocimientos artísticos, aplausos, altas ventas y clubs de fans en todos lados no fueron suficientes para que los seis integrantes se mantuvieran juntos, así que en 2008 anunciaron su separación con su último disco Para olvidarte de mí.

El grupo también lanzó discos recopilatorios, grabados en vivo y en otro idioma para otros países de América Latina. (Instagram/@anahi)

El fin de una era

Los artistas mexicanos prepararon todo un espectáculo para despedirse “definitivamente” de sus fans después de ocho intensos años rodeados de éxitos musicales, giras mundiales y polémicas. El Tour del Adiós comenzó el primero de noviembre de 2008 en Bolivia y terminó el 21 de diciembre en Madrid; pasaron por Perú, Chile, Ecuador, Brasil, Estados Unidos y Argentina.

En ese entonces los actores explicaron que no continuarían como RBD porque cada uno tenía sus propios proyectos profesionales. Y es que no todos se consideraban cantantes, pues sólo Anahí y Dulce María construyeron una carrera como solistas, mientras que los otros cuatro integrantes siguieron estelarizando proyectos televisivos.

El Día Mundial de RBD se celebra cada 04 de octubre debido a que ese día pero de 2004 se transmitió el primer capítulo de la versión mexicana. (Instagram)

Cuando las cosas se enfriaron, comenzaron a circular rumores sobre las verdaderas razones por las que RBD se desintegró. No fue hasta que Maite Perroni confirmó que una de las razones por las que tomaron esa decisión era las diferencias en sus percepciones económicas, pues al parecer no todos ganaban lo mismo y las cantidades dejaban mucho que desear cuando se comparaban con su nivel de venta.

“Aunque no ganamos nada estuvo chido. Había hasta calzones de RBD y no nos tocaba nada […] Estuvo divertido. Es una etapa muy padre, fue una experiencia increíble. Además, a los 20 años vivir eso es algo que no te puedes imaginar”, declaró en entrevista con el youtuber Alex Montiel.

Sus personajes fueron Mía Colucci [Anahí], Lupita Fernández [Maite Perroni], Roberta Pardo [Dulce María], Miguel Arango [ Alfonso Herrera], Diego Bustamante [Christopher Uckermann] y Giovanni Méndez [Christian Chávez]. (Foto: Especial)

Pero Lupita no fue la única exintegrante que habló al respecto. En noviembre de 2022, Christian Chávez rompió el silencio sobre las “estrategias” que los productores habrían puesto en marcha para controlar su ansiedad. Y es que no podía permitirse que algún miembro de la agrupación pop flaqueara porque pondría en riesgo sus ganancias económicas.

“Era muy desgastante, ahí empezaron los primeros chispazos de ansiedad […] con la fama y todo se va haciendo más grande, entonces, ya cuando te vuelves mundialmente famoso y ya no tienes tiempo para descansar, ya no comes bien y ya no duermes bien… lo que pasaba es que grabábamos de 7:00 a 9:00 de a noche y a esa hora nos íbamos al CEA [Centro de Educación Artística de Televisa] a ensayar las canciones y las coreografías hasta las 11:00 de la noche”, dijo ante las cámaras de En entrevista con Yordi Rosado.

Todo eso de chavito lo puedes, pero el tiempo te lo va cobrando. Entonces empieza la ansiedad que a cada uno nos empezó a golpear de manera distinta. Conmigo empezó este problema de tómate esta pastillita […] Nos daban una botellita que se llama five minutes Energy que parecía como cocaína líquida porque te la tomabas antes de salir al concierto y era así como que te trepaba.

En esa ocasión el actor, que se declaró gay tras la difusión de unas fotografías donde fue captado besando a un hombre, concordó con Maite Perroni respecto al dinero que ganaron como RBD: “Ya era demasiado el desgaste emocional, ya era demasiado el desgaste físico, ya era demasiado. El problema con México es que [los productores dicen] nos va bien hasta que rompe la liga, por eso se acabó el grupo”.

Alfonso Herrera fue recortado de las fotos de RBD para la promoción del “Soy Rebelde Tour” (Foto: Instagram/@rbd_musica/ Televisa)

Asimismo, mencionó que Alfonso Herrera ya no quería formar parte del grupo porque deseaba continuar con su carrera como actor. De hecho, esta información, que por mucho tiempo fue considerada como un rumor, no fue confirmada hasta hace unos años.

Soy Rebelde Tour

Tuvieron que pasar 13 años desde que se desintegró RBD para que los integrantes se reunieran con motivo de un concierto virtual que ofrecieron el 26 diciembre de 2021. En esa ocasión Dulce María y Alfonso Herrera brillaron por su ausencia, no obstante, el espectáculo fue todo un éxito y volvió a poner sobre la mesa su posible reencuentro sobre los escenarios.

RBD no incluyó a Perú en su gira. (Instagram)

Fue justo un año después cuando se reunieron (menos el protagonista de Ozark) en redes sociales para anunciar Soy Rebelde Tour, una gira que promete deleitar a sus fans estadounidenses con 26 presentaciones del 25 de agosto al 19 de octubre: El Paso, Houston, Fairfax, Nueva York, Greensboro, Chicago, Denver, Phoenix, Las Vegas, Miami, Orlando, Edinburg, Arlington, Austin, San José, Sacramento, San Francisco, San Diego, Fresno y Los Ángeles.

Tras su paso por el país norteamericano viajarán Brasil, donde darán dos shows: el 17 de noviembre en São Paulo (San Pablo) y 19 de noviembre en Río de Janeiro. La gira concluirá en México con cuatro presentaciones en las ciudades más importantes del país: 24 de noviembre en Estadio Mobil Super de Monterrey, Nuevo León; 26 de noviembre en Estadio 3 de Marzo de Guadalajara, Jalisco; 01 y 03 de diciembre en el Foro Sol de la Ciudad de México.

“(Estamos) tristes por la gente que está triste porque no podremos ir. Pero tampoco podemos ir a cada lugar… mientras sea posible, todo puede pasar. Vamos a tratar de poder complacer a la gran mayoría. Si podemos abrir, se abrirán, pero es complicado por las fechas. Por lo pronto, después de 15 años ya nos juntamos”, dijo Dulce María para los micrófonos de Hoy.

Respecto a la participación de Maite Perroni tras anunciar su embarazo, la cantante comentó: “Todo esto se platicó para darle tiempo a que nazca su bebé y que tenga unos mesecitos de colchón, que está cañón, todos vamos a apoyarnos. Ser mamá… yo llevo dos años y sigo, entonces apoyarnos mucho”.