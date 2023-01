Carlos Ochoa: Negocien la liberación de los verdaderos presos políticos

Posteado en: Opinión

Es verdad que el General Rodríguez Torres pasó 5 años preso por castigo y capricho de sus propios camaradas, su liberación y la presencia del inefable ex Presidente español Rodríguez Zapatero asomó, que la liberación del General fue el resultado de las negociaciones de México entre los representantes del Frente Amplio y los negociadores del régimen de Maduro.

Ahora bien, una de las preguntas que tienen que responder los que se sientan en el país azteca representando a la oposición del Frente Amplio, es porqué Rodríguez Torres que en definitiva es de ellos y no otro de los casi 300 presos políticos, entre los que se encuentran por cierto militares activos. Como declara la abogada defensora de los derechos humanos Tamara Sujú, el General Rodríguez Torres organizó el sistema de torturas del régimen, entre los que se encuentra la temible “tumba”, una celda ubicada en los sótanos del edificio en donde funciona el organismo represivo más temido del régimen que ha sido denunciado infinidad de veces ante los organismos internacionales, porque allí sepultan en vida a quienes ellos consideran “peligrosos”.

Estoy de acuerdo con la liberación de Rodríguez Torres porque considero que su detención fue arbitraria, ya habrá tiempo para que el General responda por sus acciones, pero qué pasa con el resto de los arbitrariamente también presos, ¿cuándo van a liberar a Roland Carreño? por nombrar a uno de los que están injustamente presos, no queda muy bien esa representación de parte de la oposición que negocia en México, cuando el primer liberado es un violador de los derechos humanos responsable en la cadena de mando de la muerte de estudiantes que murieron protestando y clamando por democracia y libertad.

La verdad que en este momento no sé para qué nos sirve después de tanta burla por parte del gobierno la mesa de negociación en México, se levantan cuando quieren, amenazan lo que les da la gana, piden el cielo y por supuesto los reales que están en custodia de terceros.

Me agradaría y apoyaría a los representantes de la oposición, si declaran que no se sentarán más a negociar sino liberan a la totalidad de los presos políticos, porque la excarcelación de Rodríguez Torres, no es de ninguna manera la liberación de un preso político opositor, es el perdón de Maduro a uno de los suyos que se metió en el juego de tronos que mantienen los colectivos paramilitares con sus patrocinantes.

Estoy seguro que en el 2024 se van a realizar elecciones, el régimen se está preparando para legitimar a Maduro, si la elección fuese medianamente democrática y la oposición designara a un contendor unitario de verdad Maduro saldría derrotado, pero como van las cosas y los tiempos en México Maduro tiene la ventaja pero no la victoria, las demandas de los empleados públicos no se van a resolver con bonos miserables, al país real no le importa mucho si hay o no primarias porque se ha decepcionado de los políticos, de lo que se negocia en México está indiferente, exige salarios dignos y la mejora de los servicios públicos, por ahí pasa la política en estos tiempos, a los que no veo acompañando a los demandantes de una mejor vida es a los políticos, con honrosas excepciones.

Si los políticos no acompañan la política de la calle con hechos se van a devaluar más, no importa cuantas veces se sienten con el régimen a negociar fechas y condiciones, no van a obtener nada porque en todo este tiempo no se ha obtenido ningún logro que la gente reconozca como un avance, insisto que la liberación de Rodríguez Torres no puede considerarse como un logro de las negociaciones en México, en todo caso habrá que esperar que papel va a jugar el General en España ahora que está libre, cuidado con eso.