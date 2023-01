Caos en Atlanta: Estallan violentas protestas tras la muerte de un activista a manos de la Policía (VIDEOS)

Posteado en: USA

Manifestantes en la ciudad estadounidense de Atlanta hicieron estallar fuegos artificiales y lanzaron piedras contra los policías la noche de este sábado, después de que días atrás un activista ambiental, que se oponía a la construcción de un centro de entrenamiento policial en una zona verde, fuera abatido a tiros por un agente, recoge Fox 5 Atlanta.

Por RT

Manuel Esteban Páez Terán, de 26 años, supuestamente se negó a cumplir las exigencias de las autoridades el pasado miércoles y disparó contra un oficial. En respuesta y alegando defensa propia, otros policías activaron sus armas de fuego contra el manifestante.

AHORA: ?? Protestas violentas en Atlanta, luego de que policías mataran a un hombre hace días. Reporte de carros incendiados. pic.twitter.com/ZAAjosOqzc — IBC News (@IBCNews_) January 22, 2023

Después de la muerte del joven, sus compañeros activistas prometieron continuar sus protestas contra las controvertidas instalaciones, conocidas como ‘Cop City’, y las acciones de la Policía local.

At the #StopCopCity protest in Atlanta this evening at least 5 were arrested. Activists are protesting the killing of forest defender Manuel Teran, aka Torta. The protests have been occurring this past year in the forest on the planned site of a $90 mill police training facility pic.twitter.com/Txy00M7oWG — Notorious TDB (@TinaDesireeBerg) January 22, 2023

La manifestación, que empezó este sábado, inicialmente era pacífica, pero más tarde estallaron los disturbios después de que activistas enmascarados vestidos de negro comenzaran a arrojar piedras y estallar fuegos artificiales en la sede de la Fundación de la Policía de Atlanta.

Here is disturbing video of Atlanta cops targeting those protesting the police killing of climate activist Manuel Teran. These same police claim "self-defense" in the killing of Teran. Do you believe them? @defendATLforest https://t.co/RjaOyBoRGq — Steven Donziger (@SDonziger) January 22, 2023

Fotos tomadas en el lugar evidencian que los activistas prendieron fuego a un vehículo policial, además de atacar el edificio.

“Los agentes de policía de Atlanta han respondido a un grupo que dañaba bienes en varios lugares a lo largo de [la calle] Peachtree”, reza un comunicado de la institución emitido el mismo día.

Breaking: Far-left extremists & #Antifa gathering for revenge against law enforcement in #Atlanta over the killing of their gunman at their autonomous zone smashed up businesses & set an @Atlanta_Police vehicle on fire. Vid by @HumanDilemma_. #StopCopCity pic.twitter.com/yVHD1Bp4Ws — Andy Ngô ???? (@MrAndyNgo) January 22, 2023

“En este momento se han realizado varias detenciones y se ha restablecido el orden en el espacio del centro de la ciudad”, declaró la Policía, señalando que la investigación sigue activa para poder proporcionar datos específicos sobre el número de detenciones y los bienes afectados.

