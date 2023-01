“Me siento un estúpido”: Streamer se quebró la clavícula por transmitir mientras andaba en bicicleta (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

“Gracias por todo el apoyo a mi estupidez”, escribió el streamer Skill Pecs luego de quebrarse la clavícula cuando se cayó de la bicicleta mientras transmitía en vivo. “Acá, en casa, sintiéndome como un imbécil”, agregó.

TN

Algunos directos de Twich se volvieron peligrosos, fuera de una habitación e invitando a los seguidores a conocer distintos lugares. Porque no siempre una buena idea para un contenido puede terminar bien.

Transmitió en vivo andando en bicicleta y se fracturó la clavícula

Eso le pasó a Skill Pecs, que transmitió mientras andaba en bicicleta, algo que parece difícil de entrada, porque debe leer el chat, mostrar el entorno y comentar al mismo tiempo. La transmisión se terminó apenas se sintió el golpe repentino y con la cámara dando vueltas.

