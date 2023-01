“Cambiaste un Rolex por un Casio”: letra completa de la nueva canción de Shakira

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La ruptura de Shakira y Piqué a mediados del 2022 ha sido las más polémicas recientemente. La relación entre la expareja, que comparte dos hijos, no estaría en buenos términos, pues la nueva canción de la barranquillera dio pistas de ello.

Este miércoles, Shakira estrenó junto al productor argentino Bizarrap un nuevo sencillo cargado de pullas contra el exfutbolista del Barcelona que ya empiezan a ser comentadas por miles de internautas en las redes sociales.

La canción, llamada Music Sessions #53, tiene una duración de 3 minutos y 37 segundos y una letra que no deja dudas de que se trata para Piqué y su nueva novia, Clara Chía, una joven estudiante de 23 años.

Vea a continuación la letra completa de la nueva canción de Shakira y Bizarrap:

“Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo no quiero otra decepción

Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión

Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato

Una loba como yo no está pa’ novatos

Una loba como yo no está pa’ tipos como tú. Pa’ tipos como tú

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú

Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques

Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo sólo hago música perdón que te salpique

Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan

Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena

Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú. Pa’ tipos como tú.

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú

Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas, hazme caso

Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo

No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo

Yo valgo por dos de 22

Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio

Vas acelerado dale despacio

Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también

Fotos por donde me ven, aquí me siento un rehén. Por mí todo bien

Yo te desocupo mañana y si quieres tráetela a ella que venga también.

Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Una loba como yo no está pa’ tipos como tú, pa’ tipos como tú

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”.