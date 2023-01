PrEP, la pastilla que protege del VIH y está provocando infecciones de sífilis en el mundo

Posteado en: Actualidad, Salud

César es administrativo y lleva un tiempo sin pareja. Su principal problema para no haber encontrado aún a alguien no es que no resulte atractivo, de hecho acumula hasta 19 matches en aplicaciones como Tinder o Grindr. Ocurre que su línea roja para quedar con ellos está en el uso del preservativo, algo que está resultando ser demasiado restrictivo para sus posibles ligues. “En Grindr puedes indicar en una casilla tu estado serológico, y por mi experiencia chateando, cuando te encuentras un ‘Negativo – Tomo PrEP’, quienes ponen eso no utilizan condón y habitualmente lo rechazan”, explica a este periódico.

Por lapatilla.com / Con información de El Confidencial

El condón puede parecer no solo sensato, sino imprescindible en una primera cita en la que pueden darse prácticas sexuales consideradas de riesgo. Sin embargo, de un tiempo a esta parte ha ido perdiendo su sitio en las relaciones entre hombres hasta el punto de convertirse en un “corta nota”.

La clave para este cambio está en un fármaco que evita al 98% los contagios de VIH y que todo el mundo conoce como PrEP, siglas en inglés de “profilaxis preexposición”. La famosa pastilla se compone principalmente de dos principios activos, tenofovir y emtricitabina que ha ido aumentando su popularidad entre el colectivo gay.

Jacobo, que prefiere usar un nombre ficticio, señala: “Yo uso PrEP y la verdad es que en estas apps decir que lo usas se usa como forma de facilitar el sexo sin condón, aunque luego no hay manera de averiguar si es verdad o no que estás tomando el medicamento”.

Durante años, se rechazó en varios países del mundo abordar la situación de un medicamento que en EEUU lleva una década administrándose legalmente.

En el propio Grindr se pueden encontrar anuncios de venta de PrEP.

Varios países han legalizado, pero con unas normas. A quienes se prescribe deben pasar por análisis cada tres meses (principalmente para comprobar efectos secundarios como el daño renal o la pérdida de masa ósea), lo que ha contribuido a que afloraran en las estadísticas muchas infecciones que antes pasaban bajo el radar.

El mercado negro, marginal aunque aún no desdeñable, ha quedado para quienes no quieren pasar por esos controles. “En el propio Grindr se pueden encontrar anuncios de venta de PrEP”, dice César, “da que pensar, porque puede haber gente que lo compre online y vaya pensando que está protegida sin saber si el medicamento puede estar falsificado”.

“Parece que lo único que preocupa es el VIH, porque el resto de ITS son curables, se asume que es algo que puede pasar y no genera un problema serio permanente”, expone César, “aunque a mí me preocupa que cada vez son más resistentes a los tratamientos y eso es un problema que es necesario evitar”. Hace unos meses, estas apps habilitaron también una casilla para indicar el estado de vacunación tanto de covid-19 como de la viruela del mono.