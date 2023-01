¿Puede Gabriel Cichero volver a jugar con la selección vinotinto?

Posteado en: Deportes, Titulares

Uno de los jugadores clave del Porcinos FC, equipo de la Kings League, es Gabriel Cichero, quien contribuye tanto en la defensa como en el ataque, al punto de intervenir en dos anotaciones del equipo presidido por Ibai Llanos y anotar un gol.

A la par que realiza buenas actuaciones en el torneo de fútbol 7 organizado por Gerard Piqué, también ha dado de qué hablar en sus redes sociales, al punto de hacer alusión en varias ocasiones a su deseo de volver a vestir la camiseta de la selección nacional de Venezuela, equipo al que llevó en 2011 a las semifinales de la Copa América tras vencer a Chile 2-1.

“Porcinos FC me tiene 5 días entrenando a la semana para lograr el objetivo: ser el primer jugador de la Kings League convocado a una selección”, fue la premisa que dejó el defensor en un tweet publicado este martes en el que la polémica no se hizo esperar, pues varios usuarios criticaron el uso que le ha dado Cichero a su cuenta de Twitter desde el arranque de la Kings League.

Sr. Pekerman la Mentalidad Winner hace falta, cuenta conmigo. @FCPorcinos me tiene 5 días entrenando a la semana para lograr el objetivo: SER el primer jugador de la @KingsLeague convocado a una Selección. Lo lograré ? No se, pero no bajaré nunca los brazos, estoy volando?? pic.twitter.com/zeHdyuBVNw — Gabriel A. Cichero (@6cichero6) January 10, 2023

Ahora bien, ¿existe alguna posibilidad de que Gabriel Cichero vuelva a jugar con la selección venezolana? La respuesta, claramente, es que, por mucho nivel que demuestre en el Cupra Arena (recinto donde se celebra la Kings League), no puede ser convocado por el seleccionador José Néstor Pékerman.

Esto se debe, en primer lugar, a que el caraqueño de 38 años se encuentra retirado del fútbol profesional, es decir, no tiene contrato ni ficha vigente con alguna asociación adscrita a la FIFA. Asimismo, un jugador de fútbol 7 (categoría amateur) no puede recibir un llamado a un combinado nacional de fútbol 11 si no cumple la condición de pertenecer a un equipo profesional.

