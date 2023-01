La dejaron en la calle: el reproche de la hija de Wanda Nara en una transmisión en vivo

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El año nuevo encuentra a la empresaria Wanda Nara disfrutando de unos días de descanso en Punta del Este en compañía de sus hijos y de su hermana, Zaira, mientras prepara lo que será el año en lo que respecta a el lugar en que vivirá, teniendo en cuenta los países en que se desempeñan profesionalmente los padre de los niños.

Por Infobae

En medio de estas jornadas de descanso fue que decidió realizar una transmisión en vivo respondiendo preguntas de sus seguidores en instagram, además para tomarse el tiempo para poder comentar cómo está viviendo estos días. Así, en un momento de la conversación fues cuestionado su rol de madre, ante lo cual aseguró de forma tajante que “estoy siempre con mis chicos”, mientras su hija Isabella se encontraba en su regazo.

Sin embargo, esa afirmación de la empresaria fue de inmediato retrucada por la menor, quien sin dudar disparó un: “No”. La sorpresa de la madre fue indisimulable e intento ahondar en esa negativa. ”¿No?”, ´preguntó Wanda, que recibió como respuesta otra pregunta “¿y cuando estamos en el colegio?”. Ahí se notó cómo le volvió el alma al cuerpo y expresó que “ah, bueno, Isabella, cuando están en el colegio no”. Pero la menor aún tenía otro cuestionamiento para hacerle a la madre respecto de cuándo se ausentaba del hogar.

“¿Y cuando te vas de casa en la noche?”. La risa incómoda de Nara fue imposible de disimular y su primera reacción fue taparle la boca a la menor, continuar la risa y aceptar un “me estás mandando al frente”.

A través de su cuenta de instagram es que la empresaria encontró la forma de comunicarse con sus seguidores, incluso respondiendo las preguntas que calla ante los medios, quizás por sentirse más cómoda en esa instancia. Así, por caso, se dio la situación de que ella se encuentre respondiendo sobre cuál era la relación que mantiene con el músico L-Gante en una de esas transmisiones. Yo no le hice nada a nadie porque no estoy con nadie. Tengo amigos y si ellos están solteros, separados o en conflicto, no sé cuál es la situación… O mejor dicho, sí la sé, pero no tengo una relación”, dijo.

“Y si algún día tenga una relación con alguien, seguramente no va a ser con alguien que esté en esas condiciones”, dijo al referirse a los rumores de infidelidad de parte de L-Gante hacia su ex, Tamara Báez y la acusación de que ellos estuvieron juntos mientras el músico y la madre de su hija se estaban intentando reconciliar. Luego, volvió a aclarar que se encuentra soltera: “Yo no estoy en pareja, estoy sola. No cambié a nadie por nadie. Yo me separé y punto”.

Atento a sus palabras y en una total intromisión, Mauro Icardi seguía al detalle cada cosa que decía su ex y comenzó a dejar picantes comentarios. “No te hagas la boluda”, le escribió cuando ella contaba que estaba soltera. Y como si se tratase de un seguidor más, mientras la gente lo arengaba para que deje más mensajes en ese tono, siguió: “Muy ex, pero me volvés loco a videollamadas”.

Minutos después le escribió a la madre de sus hijas, Francesca e Isabella: “Contá para qué me llamaste hace tres días por videollamada”. Y como si sus dedos cobraran vida, tipeó: “Sos la tóxica número uno, ¿o no?”, y mencionó a Kennys Palacios, estilista e íntimo amigo de la empresaria, quien siempre está a su lado y es su confidente.

“Dejá de aclarar tanto que oscurece”, dijo al finalizar y festejó que falta poco para que vuelvan a Turquía, aunque se desconocen los planes de Wanda y aún no se sabe dónde finalmente va a fijar su residencia para poder compartir tiempo con sus cinco hijos ya que sus padres viven uno en Estambul y Maxi López, que pronto volverá a ser padre, en Inglaterra por sus compromisos laborales.