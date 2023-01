Las nuevas leyes que entrarán en vigor durante 2023 en EEUU

Posteado en: USA

Mientras el presidente Joe Biden obtenía varias victorias legislativas el año pasado, los votantes de todo el país acudieron a las urnas en noviembre para decidir sobre algunas medidas locales.

Por CNN

La aprobación de varias de esas medidas conducirá a nuevas leyes estatales este año. Y en 2023, los estadounidenses también sentirán el impacto de varias disposiciones de la Ley de Reducción de la Inflación que se promulgó durante el verano boreal.

Estas son algunas de las medidas estatales y federales que entrarán en vigencia en 2023.

Aumento del salario mínimo

Casi la mitad de todos los estados de EE.UU. aumentarán el salario mínimo en 2023.

El aumento entró en vigencia el 1 de enero en los siguientes estados: Arizona, California, Colorado, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nueva Jersey, Nuevo México, Ohio, Rhode Island, Dakota del Sur, Vermont y Washington.

Los trabajadores que ganan el salario mínimo en Connecticut tendrán que esperar hasta el 1 de junio para ver el aumento, mientras que el cambio entra en vigencia en Nevada y Florida el 1 de julio y el 30 de septiembre, respectivamente. El aumento entró en vigor en Nueva York el sábado para los trabajadores fuera de la ciudad de Nueva York, Long Island y el condado de Westchester.

De todos los estados, el estado de Washington tiene el salario mínimo más alto con US$ 15,74, que subió desde los US$ 14,49; seguido por California, que ahora tiene un salario mínimo de US$ 15,50 para todos los trabajadores, que subió de los US$ 14 para empleadores con 25 empleados o menos y US$ 15 para empleadores con 26 o más empleados.

Sin embargo, la capital del país, Washington, sigue teniendo el salario mínimo más alto del país. Un aumento de US$ 16,10 a US$ 16,50 entró en vigencia el domingo y se fijó otro aumento a US$ 17 para el 1 de julio.

El impulso por un salario más alto en todo el país se produce luego de que el salario mínimo federal se hubiera mantenido igual desde 2009, el período más largo sin cambios desde que se estableció un salario mínimo en 1938, según el Departamento de Trabajo.

Los esfuerzos de los demócratas para aprobar un proyecto de ley de salario mínimo de US$ 15 se estancaron en el Senado en 2021.

Marihuana recreativa

Cinco estados (Arkansas, Maryland, Missouri, Dakota del Norte y Dakota del Sur) tenían la marihuana recreativa en la boleta electoral en las elecciones intermedias de noviembre, y los votantes de Maryland y Missouri aprobaron el uso personal para mayores de 21 años.

Si bien la legalización ha entrado en vigencia en Missouri con una enmienda a la constitución estatal, la ley de Maryland entra en vigencia el 1 de julio.

Le más en CNN