“Viejo imbéc**”: cuando Luis Miguel ayudó a Alicia Machado en el episodio contra Trump

La ex reina de belleza aseguró que pasó 25 días privada de su libertad en una casa del expresidente de Estados Unidos

Luis Miguel es considerado como uno de los artistas más herméticos del mundo del espectáculo porque durante toda su trayectoria ha procurado mantener su vida privada lejos de los reflectores, especialmente sus romances. Por esa razón, toda la información que circula sobre sus noviazgos ha salido a relucir por las propias mujeres que se convirtieron en la envidia de millones al conquistar su corazón.

Por Infobae

Stephanie Salas -con quien tuvo a su primogénita Michelle-, Aracely Arámbula -madre de sus dos hijos menores-, Mariah Carey, Adela Noriega, Lucía Méndez e Issabela Camil son algunas de ellas. Sin embargo, entre las mujeres que integran la larga lista destaca Alicia Machado, una famosa actriz, conductora y ex reina de belleza que sostuvo una relación amorosa con el Sol de México durante la década de los 90.

Fue durante este 2022 cuando la venezolana abrió su corazón frente a las cámaras de La entrevista con Yordi Rosado para compartir algunos detalles sobre su amorío con el intérprete de Ahora te puedes marchar, La incondicional o Hasta que me olvides. Para comenzar, Alicia Machado recordó que conoció al puertorriqueño de nacimiento en Los Ángeles, California, justo unos días después de ganar Miss Universo 1996.

“Nos conocimos porque cuando gano Miss Universo, a las dos semanas me llevan a Los Ángeles a vivir y me llevan a hacer las fotos oficiales de Miss Universo con un fotógrafo americano que era famosísimo y resulta que ese fotógrafo era amigo de él, le hacía las fotos de sus discos”, contó.

Él estaba en su casa en Acapulco, vio el concurso y dijo que ‘Yo era la niña más linda que él había visto en su vida’. Entonces agarró y se apareció en la sesión de fotos. No me había dado cuenta que era él y él se paró detrás del fotógrafo, se me quedó mirando. Me salgo, lo veo y me meto como a un cuartito y Rose [su ayudante] no lo podía creer; ahí lo conocí.

Luis Miguel quedó fascinado con la belleza de Alicia Machado y pronto buscó la manera de ponerse en contacto. Fue así que tras varias semanas de cortejo comenzaron una relación que la ex modelo recuerda con mucho cariño por la manera en que la trataba el cantante, pues no solo era muy caballeroso, también fue una pieza clave para que no se dejara caer ante los constantes ataques que supuestamente recibía de Donal Trump.

Y es que en ese entonces el empresario estadounidense tomó las riendas del concurso de belleza más visto en todo el mundo y, según contó la conductora, solía estar al pendiente de todos los cambios que sufrían las modelos, en especial con ella, pues la tachaba de “gorda”.

“Yo tengo muy bonitos recuerdos de él [Luis Miguel], aparte de que él a mí me ayudó mucho en esa época. Cuando Trump hacía lo que hacía, pinch* viejo, lo odiaba, y siempre [Luis Miguel] me decía: ‘No, tú no estás gorda, él es un imbécil, tú no le hagas caso’”, recordó.

Él [Luis Miguel] me daba mucho support entonces me encantaba andar con él por eso. Él era el único que me decía que yo no era gorda, todo el planeta me decía que yo era gorda menos Luis Miguel, entonces creo que eso me ayudó.

De esta manera, Alicia Machado acusó a Donald Trump de haberla maltratado psicológicamente durante el tiempo que trabajaron juntos. Pero eso no fue todo, también recordó que en una ocasión la mantuvo 25 días privada de su libertad en una de sus casas sin otra justificación más que someterla a una serie de “abusos psicológicos”.

“Me acuerdo una vez que en Mar-a-lago, su casa, a mí me tuvieron ahí casi secuestrada como 25 días. En ese momento yo era menor de edad”, declaró la exreina de belleza.