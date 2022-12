Cristiano Ronaldo finalmente habría fichado por el Al Nassr, según medios saudíes

Click to share on Google News (Opens in new window)

El astro portugués Cristiano Ronaldo ha fichado por el Al Nassr FC de Arabia Saudí, donde militará las próximas dos temporadas, tras un mes de rumores después de que el cinco veces vencedor del Balón de Oro rompiera su relación con el Manchester United inglés durante el Mundial de Qatar, informaron medios saudíes.

El medio saudí Al Arabiya, uno de los más importantes en árabe y de Oriente Medio, aseguró que, según sus fuentes, Cristiano Ronaldo, de 37 años, ya ha firmado “oficialmente” un contrato de dos años con Al Nassr, una información también ofrecida por el portal deportivo Al Riyadiah, el más importante en el reino.

Otro medio importante del mundo árabe, como Al Sharq al Awsat, también ha confirmado esta información, según sus fuentes. Hasta el momento, el club Al Nassr no ha anunciado oficialmente el fichaje de Cristiano.

El periodista Fabrizio Romano también confirmó el acuerdo entre ambas partes. Además, sostienen una reunión para verificar todo el contrato y ordenar los documentos.

Cristiano jugará con el Al Nassr hasta junio de 2025, con un salario cercano a los 200 millones de euros por año, con acuerdos comerciales incluidos.

? Al Nassr are closing on deal to sign Cristiano Ronaldo! Meeting ongoing in order to check all the contract and get documents sorted. ???? #Ronaldo

Contract to be valid until June 2025, as expected — salary close to €200m per year, with commercial deals included. pic.twitter.com/7eIgsJrv7R

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2022