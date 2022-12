“Su legado no se olvidará nunca”, tuitea Mbappé tras la muerte de Pelé

Click to share on Google News (Opens in new window)

El delantero del París SG y de la selección francesa Kylian Mbappé rindió homenaje a la leyenda del fútbol brasileño Pelé, fallecido este jueves a los 82 años, asegurando que “su legado nunca será olvidado”.

“El rey del fútbol nos ha dejado, pero su legado nunca será olvidado. Descansa en paz Rey”, escribió el jugador francés en Twitter, acompañando el mensaje con una fotografía de ambos.

Mbappé, campeón del Mundo en 2018 y subcampeón en catar-2022, ha sido comparado a menudo a Pelé por su precocidad.

Pelé falleció este jueves a los 82 años tras luchar durante más de un año contra el cáncer, anunció una de sus hijas.

“Te amamos infinitamente. Descansa en paz”, publicó su hija Kely Nascimento en su cuenta de Instagram.

AFP

