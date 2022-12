Estudiantes carabobeños presentan deficiencias en lectoescritura y matemáticas tras falta de maestros

Según cifras del Sindicato Venezolano de Maestros en Carabobo (Sinvemaca), en esta entidad el déficit de maestros en las escuelas públicas asciende a 40%, lo que ha traído como consecuencia que los estudiantes no reciban educación de calidad.

Rosimar Sánchez // Corresponsalía lapatilla.com

El presidente de Sinvemaca, Luis Guillermo Padrón, manifestó que en algunos planteles, los puestos de trabajo de los docentes estarían siendo ocupados por representantes o habitantes de la comunidad que no tienen la formación académica requerida.

“Los niños no están recibiendo una educación como debe ser. Están reemplazando a los docentes profesionales con representantes, gente de la comunidad que no tiene conocimiento académico ni pedagógico (…) También los están reemplazando con representantes de la misma comunidad, lo que ellos llaman UBCH, comunidades vivas, personas que no tienen nada que ver. Las escuelas son más operaciones políticas que un recinto educativo”, denunció Padrón.

Detalló que existe deficiencias en las habilidades de lectoescritura y de soluciones operativas matemáticas en los alumnos.

Señaló que los bajos salarios y el incumplimiento de beneficios laborales son factores que han incidido en la falta de profesores.

Indicó que en 2023 seguirán exigiendo un aumento salarial acorde a la canasta alimentaria, mejoramiento profesional y recuperación académica.

De acuerdo al Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), la canasta alimentaria en noviembre se ubicó en 474,87 dólares.

“Nosotros estamos pidiendo, por lo menos, el 50% de esto, eso sería una bolsita de alivio para los docentes, pero no es el total porque no mejora su calidad de vida, pues todavía no tienen HCM. Es preocupante ver cómo se mueren por inanición y falta de medicamentos los jubilados que dieron toda una vida en el estado”, señaló.

Otra de las problemáticas que enfrenta el sector educativo es la falta de atención gubernamental en los planteles educativos.

Padrón precisó que 70% de las escuelas presentan infraestructura deteriorada y deficiente servicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Aseguró que pese a las diversas denuncias consignadas ante las autoridades en materia de educación, sus reclamos no fueron atendidos efectivamente este 2022.