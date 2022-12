Messi recibió una oferta MILLONARIA por la tunica que usó en la coronación del Mundial de Qatar… ¿Aceptará?

Posteado en: Actualidad, Deportes

Después de la euforia máxima que alcanzó en los días posteriores a conseguir el primer título mundial de la selección argentina en 36 años el pasado domingo, Lionel Messi vive días más tranquilos. Pero eso no significa que el ruido externo haya frenado, sino todo lo contrario: en las últimas horas ha aparecido incluso un posible comprador de su bisht, el atuendo que vistió cuando alzó la Copa del Mundo en el estadio de Lusail.

Por La Nacion

Quien realizó la oferta no es nada menos que un abogado y miembro del parlamento de Omán (País en Medio Oriente),

Ahmed Al Barwani, que expresó sus intenciones en su cuenta de Twitter: “Mi amigo Messi… De parte del Sultanato de Omán te felicito por ganar el Mundial Qatar 2022. El Príncipe Tamim Bin Hamad me deslumbró mientras te vestía con la bisht árabe, símbolo de magnanimidad y sabiduría”, ponderó, antes de ser mucho más directo en su oferta: “Te ofrezco un millón de dólares para que me des ese bisht”.

Al Barwani profundizó acerca de su interés por el manto consagratorio hablando con el diario emiratí The National: “Estaba en el estadio cuando presencié en vivo el momento en que el Emir de Qatar le dio a Messi el bisht”, reconoció el parlamentario. “En ese momento le dijimos al mundo que estamos acá, que esta es nuestra cultura y que por favor se reconozca.

