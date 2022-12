No hay misión imposible: Tom Cruise se supera a sí mismo con nueva y arriesgada acrobacia (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Tom Cruise ha realizado otro truco atrevido para la serie de películas “Misión: Imposible”.

Por CBS News

Llamó a esto la cosa más peligrosa que jamás haya intentado. Filmado en Noruega, el truco requería que Cruise montara una motocicleta desde un acantilado y realizara un salto base, algo que dijo que quería hacer desde que era un niño.

Cruise, de 60 años, está trabajando actualmente en la película de dos partes “Mission: Impossible – Dead Reckoning”. Es conocido por realizar sus propias acrobacias, pero le tomó años planificar esta, dijo en un video compartido en Twitter.

En el video, el escritor y director Christopher McQuarrie mencionó que Cruise elaboró un “plan maestro” utilizando expertos para ayudar a ejecutar el truco.

Tuvo un año de entrenamiento de paracaidismo, durante el cual estuvo haciendo 30 saltos por día, más de 500 saltos en paracaídas, reveló Wade Eastwood, el coordinador de dobles de la película. También tuvo entrenamiento de motocross, haciendo más de 13,000 saltos de motocross. Una vez que adquirió esas habilidades, el equipo de producción creó modelos 3D para tratar de predecir cómo volaría Cruise por el aire durante el truco para poder filmarlo.

So excited to share what we’ve been working on. #MissionImpossible pic.twitter.com/rIyiLzQdMG

— Tom Cruise (@TomCruise) December 19, 2022