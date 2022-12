“Eso fue un desastre”: Osmel Sousa volvió a hacer mención al Miss Venezuela 2022

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El ‘Zar de la Belleza’, Osmel Sousa está ocupando los primeros lugares de la palestra noticiosa tras anunciar su participación en la tercera temporada del famoso reality ‘La Casa de los Famosos’.

En medio de una entrevista con ‘En Casa con Telemundo’, al hacedor de reinas y ex Director de la Organización Venezuela lo cuestionaron con respecto a la más reciente edición del certamen ahora dirigido por Nina Sicilia y María Gabriela Isler.

Aunque en principio no quería hablar del tema, aclaró que no está de acuerdo con las ex reinas Nina y María Gabriela.

Además, con respecto a la polémica que se suscitó después de que los miembros de jurado aseguraran que a quien coronaron no era por la que ellos habían botado, Osmel dijo: “Yo quiero que sepas que eso estuvo muy mal hecho, porque si hay un jurado aparte, eso no es correcto, que haya una mayoría de jurado que no sea el que se invita. Bueno, total que eso fue un desastre”.