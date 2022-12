Decenas de heridos tras salir “volando” de sus asientos en avión de Hawaiian Airlines (Video)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Al menos 36 personas resultaron heridas, 11 de ellas graves, cuando una fuerte turbulencia sacudió un vuelo de Hawaiian Airlines que cubría el domingo la ruta entre Phoenix y Honolulu, dijeron las autoridades.

El vuelo HA35 “enfrentó turbulencias severas” poco antes de aterrizar en Honolulu, dijo la aerolínea en Twitter.

“Se brindó atención médica a varios pasajeros y miembros de la tripulación en el aeropuerto por lesiones menores, mientras que algunos fueron transportados rápidamente a hospitales locales para recibir cuidados adicionales”, agregó.

El Airbus A330-200 transportaba 278 pasajeros y 10 tripulantes, dijeron funcionarios de la aerolínea.

I am NOT the original owner of this video. #fyp #fyp?

“Un total de 36 personas fueron atendidas, incluidas algunas con náuseas y heridas leves”, dijo Jim Ireland, director de los Servicios Médicos de Emergencia de Honolulu, en una conferencia de prensa.

“20 debieron ir al hospital: 11 fueron clasificados como graves y nueve como menores”, agregó Ireland. Algunos sufrieron heridas en la cabeza.

“También estamos muy contentos y nos sentimos afortunados de que no haya muertos u otras lesiones críticas. Y también tenemos muchas esperanzas de que todos se recuperen por completo”, dijo.

At least 36 people are injured, including 11 seriously after a Hawaiian Airlines flight from Phoenix to Honolulu hits severe turbulence about 30 minutes before landing#Phoenix #Honolulu #Hawaii #HawaiianAirlines #accident #severeturbulence #breaking pic.twitter.com/8VmmE90w8N

— The World Reviews (@tworldreviews) December 19, 2022