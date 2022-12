La razón por la que Tarantino no quiso a Johnny Depp en “Pulp Fiction”: la lista de posibles protagonistas que se hizo viral

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Quentin Tarantino rompió el silencio con relación a una presunta “lista de deseos” de actores que deseaba para formar parte del elenco de la película “Pulp Fiction” (”Tiempos violentos”) en la que rechazó el interés del estudio por elegir a Johnny Depp para uno de los papeles.

Por Infobae

Debido a que la lista con los nombres de los artistas recientemente se volvió viral, destacando sobre todo que incluía a Depp como el segundo para el papel de Pumpkin detrás del eventual actor Tim Roth, quien se quedó con el trabajo, es que ahora el ganador del Oscar abordó el tema en una reciente entrevista.

“En Internet están hablando sobre mi lista de deseos del elenco de ‘Pulp Fiction’. No sabía exactamente quién quería que hiciera este o aquel papel, así que escribí una lista gigante con un montón de nombres. Quería que todos fueran aprobados previamente y no sabía si iba a funcionar”, explicó el director.

El director reveló que cuando presentó sus nombres, el estudio cuestionó por qué quería a Roth en lugar de a Depp para el papel. Además, le dijeron que no le ofrecerían el papel a Roth hasta que otros lo rechazaran.

Sin embargo, Tarantino defendió su postura y les preguntó: “¿Creen que Johnny Depp interpretando el papel de Pumpkin en esta película, que es la escena inicial y la escena final, eso es todo, creen que eso agregará tanto a la recaudación?”.

Todo parece indicar que los productores de los estudios tuvieron que darle la razón a Tarantino, por lo que finalmente Roth se quedó con el papel. Aunque ahora quedará la duda de qué habría pasado si Depp hubiera interpretado el papel en una película ya es todo un clásico.

Tarantino vs. los actores de Marvel

Samuel L. Jackson contradijo los comentarios de Tarantino que hizo respecto a que los actores de las producciones de superhéroes de Marvel: el director había dicho no eran “estrellas de cine”.

“Se necesita a un actor para poder interpretar esos personajes en particular”, dijo Jackson en el programa The View cuestionando la interpretación del concepto de estrella que había defendido Tarantino.

El actor argumentó su posición recordando al protagonista de “Black Panther”: “No se puede decir que actores como Chadwick Boseman no son estrellas de cine. Eso es irrefutable”.

Recientemente, el cineasta había lamentado la ausencia de estrellas de la gran pantalla en la actualidad y consideró que esto era resultado del crecimiento que está teniendo el universo de los superhéroes de Marvel en la industria.

“Como resultado de la ‘Marvelización’ de Hollywood tenemos a todos estos actores que se vuelven famosos interpretando a estos personajes (…) pero ellos no son estrellas de cine, el Capitán América o Thor son las estrellas”, afirmó el director de “Kill Bill”.

Jackson interpreta a Nick Fury en filmes de Marvel como “Iron Man” (2008) o “The Avengers” (2012) y próximamente estrenará la serie de Disney+, “Secret Invasion”.

Además, el actor ha estado muy ligado a la carrera de Tarantino, pues ha sido parte del elenco de varias de sus películas como “Pulp Fiction” (1994) o “Django Unchained” (2012).

Aunque el director confesó que no “ama” ni “odia” el trabajo de Marvel, expresó su disconformidad acerca de que la industria de Hollywood solo esté interesada en desarrollar este tipo de películas.

Tarantino se sumó así a las críticas de Jennifer Aniston y Martin Scorsese que afirmó que las películas de Marvel “no son cine”, y Francis Ford Coppola, quien calificó esas producciones súper taquilleras de “despreciables”.

La controversia sobre el género de los superhéroes comenzó en 2019 con las declaraciones de Scorsese a la revista Empire, cuando explicó su razón para no ver las ultimas películas de Marvel: “Lo intenté. Pero eso no es cine”, afirmó. “Honestamente, lo más cerca que puedo pensar en ellas, tan bien hechas como están, con los actores haciendo lo mejor que pueden bajo esas circunstancias, es en los parques temáticos”, añadió Scorsese. “No es el cine de seres humanos intentando transmitir emociones a otro ser humano”.

“Cuando Scorsese dice que las películas de Marvel no son cine tiene razón porque esperamos aprender algo del cine. No sé de nadie que saque algo de ver la misma película una y otra vez. En realidad, Marty fue amable. No dijo que eran despreciables, como lo estoy diciendo yo”, dijo Coppola, director de la saga de “El Padrino”.

En declaraciones a Deadline en 2015, el director mexicano Alejandro González Iñárritu afirmaba que las películas de superhéroes son “genocidio cultural”. El cineasta alertó sobre los valores que parecen promover esta clase de filmes. “A veces me divierten porque son básicas y simples y van bien con las palomitas”, ironizó. “El problema es que a veces pretenden ser profundas y para ser sinceros son bastante de derecha. Siempre veo a los superhéroes como gente que mata a otra gente porque no cree en lo que dice creer, o porque no son aquello que quieren que sean. No respondo a ese tipo de personajes. Este genocidio cultural es como veneno, porque los espectadores padecen una sobreexposición de este tipo de tramas y explosiones y mierda que no habla para nada de lo que significa ser humano”, expresó el ganador del Oscar. “No me gustan filosóficamente”.