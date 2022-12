La histórica huelga en The New York Times, la primera en 40 años

Más de mil periodistas y otros empleados de The New York Times comenzaron después de la medianoche del miércoles al jueves una histórica huelga de 24 horas, la primera de su tipo en el periódico en más de 40 años.

Por Clarín

La medida de fuerza llegó luego de no alcanzar un acuerdo con la empresa para aumentar los salarios, según informó su sindicato.

El NewsGuild de Nueva York, sindicato que representa a los trabajadores en huelga, había manifestado que uno de los principales puntos de fricción era la negativa de la dirección a aumentar los salarios en consonancia con la alta inflación.

“Más de 1.100 trabajadores del New York Times están oficialmente en huelga, la primera de esta magnitud en la empresa en cuatro décadas”, tuiteó el sindicato a primera hora de la mañana del jueves.

La portavoz del New York Times, Danielle Rhoades Ha, dijo a los medios estadounidenses en un comunicado que las negociaciones no se habían roto y expresó su “decepción” ante este medida ya que ambas partes no están aún en “un callejón sin salida”.

Phoebe Lett, productora de podcasts del medio, tuiteó: “Es desgarrador tener que estar con casi 1.200 compañeros que lo sacrifican todo por el bien de este lugar pidiendo humildemente a @nytimes que nos demuestre que nos valora. Pero aquí estamos”.

It is heartbreaking to have to stand with nearly 1,200 colleagues who sacrifice everything for the good of this place, hat in hand, asking @nytimes to show us they value us. But here we are. While I'm devastated, I have never been prouder to be in such good company @NYTimesGuild https://t.co/wwyC4d4gvq

— Phoebe "Fair Contract Now" Lett (@phoebelett) December 8, 2022