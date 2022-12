“Es como una secta”, la dura declaración de Zoe Saldana sobre su trabajo en Marvel

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Zoe Saldana ha sido parte del Universo Cinematográfico de Marvel a través de logros exitosos como Guardians of the Galaxy y Avengers. Sin embargo, la actriz ha demostrado críticas sobre ciertas dinámicas presenciadas a lo largo de su paso por los famosos estudios.

Por Entretenimiento.news

En una reciente entrevista para el podcast Hot Ones, la intérprete fue consultada sobre qué fue lo más polémico que tuvo que vivir en un estudio para proteger el secreto de una producción. “Espera un minuto, ¿estuviste en algún set de Marvel? Parece que lo estabas. Cuando trabajas en Marvel es como un culto. Piensas: ‘¿qué está pasando? Estoy vestido de verde durante horas, maquillado, debemos estar filmando algo. Tiene sus ventajas y desventajas”, dijo la también protagonista de Avatar: El camino del agua.

Sobre esto, la estrella de la pantalla grande aclaró: “Las ventajas son que, sabiendo la sorpresa al final, no la arruinas y el público puede vivir una aventura increíble cuando va al cine a ver una película. La desventaja es principalmente para el actor porque no sabes lo que haces, no sabes a dónde vas, no sabes lo que dices, no sabes lo que va a pasar. , y eso puede ser un poco estresante”, confesó.