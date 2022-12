El meme de la cuenta del Mundial a un jugador argentino por su “parecido” con David Beckham

Aprovechando las horas de descanso antes del partido frente a Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, varios jugadores del plantel, con Lionel Messi a la cabeza, participaron de un nuevo stream de Sergio Kun Agüero que causó furor. La transmisión tuvo picos de más de 200.000 personas y dejó varias perlitas, entre ellas la de Alejandro Papu Gómez y su flamante look.

Por Infobae

El capitán de la selección argentina fue el primero en aparecer en cámara y conversar un rato con el ex futbolista. Gómez, que estrenaba corte de cabello, se sumó a los pocos minutos y desafió al ex jugador del Manchester City a que adivinara a quién le había copiado el look. “Tenés una pinta de Robben, pero no. Pero no tenía barba”, intentó Sergio. El Papu le negó y lo ayudó con una pista: “Jugó en el Real Madrid y en la MLS. No lo saca”. Luego de varias pruebas, resultó ser David Beckham la inspiración del estilo del futbolista del Sevilla que se comparó con una foto de cuando el inglés jugaba en la MLS.

“Apuntó muy alto”, soltó Messi cuestionando el resultado del corte. “Sé honesto, ¿pensaste que posta te iba a quedar como él?”, preguntó Agüero. Gómez respondió con un dejo de resignación y aceptando las gastadas: “Pensé que el peluquero me iba a dar una mano. Con otro peluquero puede ser… No por desmerecer al peluca…”. Durante la charla, además, se reveló que Enzo Fernández dio su parecer al respecto y vio parecido al ex Arsenal de Sarandí con “el cabezón D’Alessandro”.

El tema de conversación siguió durante un rato hasta que dos protagonistas más aparecieron en la pieza en la que concentra Messi. Eran Leandro Paredes y Rodrigo De Paul. Este último también dejó su opinión. “Para mí le quedó mal. Él se quiso cortar como Beckham y terminó como mi tía. Significa que quedó mal”, explicó entre risas.

Mientras los jugadores se divertían, en las redes sociales miles de usuarios reaccionaban al ida y vuelta entre amigos que reflejaba la buena relación en el seno del plantel. Obviamente, uno de los ejes principales de comentarios fue la anécdota de Gómez con el peluquero. El debate se magnificó tanto en la red que incluso la cuenta oficial de la Copa del Mundo le dedicó un tuit: “Meme de Spiderman”, publicó el perfil en español de Qatar 2022, adjuntando una foto del Papu y otra de Beckham.

El meme del afamado personaje de Marvel Cómics creado por Stan Lee y Steve Ditko, surgió de una serie animada que salió al aire entre 1967 y 1970 en los Estados Unidos. La escena se transmitió durante el capítulo llamado Doble Identidad. Ahí Peter Parker intenta atrapar a un hombre que se parece a él, quien le roba un valioso manuscrito. El culpable es Charles Cameo, que se hace pasar por otros mientras roba tesoros artísticos. En un momento, ambos se encuentran y se señalan entre sí, casi con la misma postura corporal, cómo si estuvieran delante de un espejo.

Historia al margen, la postal se volvió icónica en las redes sociales: desde hace varios años, es una de las predilectas de los usuarios a la hora de hacer bromas sobre dos conceptos iguales o similares.