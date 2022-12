El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 8 de diciembre de 2022

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Después de días de intensidad, comienza una etapa en que todo fluirá más lentamente y que nos da la oportunidad de abrazar cada situación, de vivir intensamente las emociones y de actuar desde la consciencia y la madurez. Tener paciencia es tu única opción, algo difícil para ti, que quieres todo para ayer. El proceso es complejo y los resultados dependen de ti.

Tauro

Pensar dos veces antes de actuar. Tomar decisiones y crear un plan de contingencia y otros más de respaldo, tú sabes, porque si algo no resulta cómo esperas. Y es que necesitas que todo sea perfecto o lo más cercano a la perfección. No quieres errores y actúas con cuidado, dispuesto a jugarte el todo por el todo por esta oportunidad que parece ser la definitiva.

Géminis

Mentiras, manipulaciones y versiones de historias que no se apegan a la realidad. Una exageración por aquí, y otra por allá le dan un tinte algo dramático a lo que sucede. Puede que te estés ahogando en un vaso con agua, porque la situación no es remotamente ni cómo crees. Basta sólo con dar un pequeño paso adelante o uno para atrás y se define que sucederá.

Cáncer

Si comenzaste algo que no te satisface, si no tienes ganas y no das lo mejor de ti, si lo haces solo por hacerlo, pero no sabes ni porque lo haces. Si no cuentas con las herramientas en la mano y los posibles resultados no son productivos es mejor que lo dejes ir. Pon un punto final y ocúpate de otras cosas, mas realistas, con más posibilidades, y más rentables.

Leo

Llego el momento de sacar del baúl de los recuerdos esa idea o proyecto que maduraste por tu tiempo, pero que en gavetaste por falta de oportunidades y sustentabilidad. Los tiempos han cambiado y ahora no sólo hay una, hay varias opciones para convertirlo en un hecho. Estarás tan ocupado que no tendrás tiempo para ti mismo, así sientes tienes que estar muy organizado.

Virgo

Actúa con inteligencia emocional. Enfrenta lo que sucede con la mejor manera posible. Quizá en un principio tu discurso interno te invite a actuar de forma precipitada y sobredimensionada, a dudar de ti mismo y a tomar decisiones basadas en el ego. Pero si te centras, alejas esos pensamientos negativos y confías en tu capacidad para tomar elegir, con paciencia y tolerancia y sin permitir que nada ni nadie influye en ti, serás tan coherente, que tu decisión será la más acertada.

Libra

Sabes que eres cien por ciento responsable de tu vida. Que si algo sale mal es porque fuiste descuidado y avanzaste sin un plan. Que si algo sale bien es porque te esforzaste, porque diste lo que debías dar y porque tomaste decisiones acertadas. Hoy te ves en un 3 y 2 y debes elegir qué camino transitar, y es justo lo que haces, porque lo has esperado y sabes exactamente que hacer.

Escorpio

Tienes ansias de crecer, de comerte el mundo. Haces lo que te corresponde con un entusiasmo único y puedes contra cualquier obstáculo que se presente. Nada te aburre, porque todo lo tienes previsto, porque estás completamente conectado con lo qué haces y si surgen situaciones sorpresivas, las dominas de inmediato.

Sagitario

Ves los errores como una oportunidad de buscar más. Creces a través de lo que otros llaman fracasos, pero que para ti sólo son experiencias que te enseñan lecciones que a la vez te ayudan a crecer. Sabes pedir disculpas si durante el proceso has herido a otros, y si te caes, te levantas con más fuerza. Este es tu día, haz lo que quieras, porque lo harás bien.

Capricornio

La diferencia entre tú peor versión y tú mejor versión depende de tu estado de ánimo. Todas las acciones vienen precedidas de un pensamiento. Atraemos lo que nos pasa. Si actúas bien, vienen cosas en el mismo nivel, pero si por el contrario, actúas basado en el ego, la ira, el egoísmo y la prepotencia los resultados se irán en tu contra.

Acuario

Ya deja de pensar en los “si yo hubiera”. No existe, no es planteable, aún no han inventado una máquina para viajar en el tiempo y cambiar nuestro pasado. Lo que si existe y es palpable es lo que sucede, y entender y aceptar que han sido resultado de cada decisión que hemos tomado nos permitirá ser responsable de lo que suceda a partir de hoy.

Piscis

Desvincúlate de la angustia, de tanto pensar en torno a un tema, cuya solución ni siquiera está en tus manos. Aprende a relajarte, a desconectarte y a dejar de dar importancia a lo que no lo tiene. Conéctate con la creatividad, ocupa tu mente de asuntos que realmente importen y hazlo sin miedo, con el autodominio que te da saber lo que quieres.