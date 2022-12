La trágica y corta vida de Aaron Carter: drogas, abusos sexuales entre hermanos y violencia

Posteado en: Internacionales, Titulares

El pasado 5 de noviembre Aaron Carter fue hallado muerto en la bañera, en su casa de Los Ángeles, a tan sólo días de cumplir 35 años. Un último posteo con una canción desgarradora y unas palabras misteriosas en las redes sociales, dan pauta del calvario que vivía. Aaron Carter dejó un devastador mensaje en Instagram antes de su prematuro fallecimiento. Tal vez su corta y agitada vida fue el prólogo de lo que sería una muerte anunciada, acá su historia.

Por infobae.com

Tiempos “felices”

Aaron Charles Carter nació el 7 de diciembre de 1987 en Tampa, Florida. Sus padres Robert Gene Carter y Jane Elizabeth Spaulding, originarios de Nueva York, antes de Aaron tuvieron otros tres hijos: Nick -el más famoso de los Carter por ser miembro del grupo Backstreet Boys-, Bobbie Jean, Leslie y Angel, melliza de Aaron.

La música de Aaron Carter se encuadró principalmente en los géneros hip-hop y baladas románticas. El cantante tocaba varios instrumentos, entre ellos piano, guitarra, saxofón y batería. Sin embargo no los solía utilizar en sus presentaciones, en las que actuaba sólo como cantante, acompañado de su banda. Además, era buen bailarín, y diseñaba sus propias coreografías.

Inició su carrera a los siete años de edad, como líder de “Dead End”, una banda local. Su primera aparición solista tuvo lugar en marzo de 1997, a los 9 años, cantando un tema de The Jets (“Crush on you”) para un recital de los Backstreet Boys en Berlín. Luego de esta actuación le llegó un contrato de grabación, seguido del lanzamiento de su primer álbum en diciembre de ese mismo año, lo cual le valió el disco de oro en Noruega, España, Dinamarca, Canadá y Alemania.

Tres años más tarde, en el 2000, salió su segundo álbum, “Aaron’s Party”, con el cual ganó tres discos de platino, logrando ventas de más de 1 millón y medio de copias. En el 2001 grabó “Oh, Aaron”, en el que presentó su primer dúo con su hermano Nick. Carter fue uno de los artistas que grabó un tema para el álbum “DisneyMania”, y realizó el tema “I Just Can’t Wait to Be King” para la película “El rey león”.

Pero además, el cantante también se destacó como actor y realizó numerosos trabajos, incluyendo los de artista invitado en varias series televisivas exitosas, entre ellas “Lizzie McGuire”, “Sabrina, la bruja adolescente” y “7th Heaven”. Luego, en 2006 Aaron y su hermano Nick protagonizaron el reality show “House of Carters”, que mostraba a los cinco hermanos viviendo bajo un mismo techo.

Amores famosos

Gracias a su temprano paso por las luces de Hollywood, Aaron Carter tuvo varios romances con actrices conocidas. Cuando apenas tenía 13 años, inició una relación con Hilary Duff, con quien se conocieron en la grabación de un episodio de la serie “Lizzie McGuire”, en la cual ella era la protagonista. Él cantó su tema, “I Want Candy” e, incluso, compartieron un beso frente a cámaras. A partir del 2000, las jóvenes estrellas salieron por tres años, aunque fue de manera intermitente. Sin embargo, el noviazgo finalizó del peor modo cuando el cantante empezó a interesarse por Lindsay Lohan, quien también se había hecho conocida en el mundo del espectáculo desde una corta edad. “Me aburrí un poco, así que fui y comencé a conocer a Lindsay, y salir con ella”, confesó Carter años después para un programa de CNBC, y aseguró que se sentía arrepentido por haberle roto el corazón a Hilary Duff.

En aquél momento, esto causó discordia entre Lohan y Duff, quienes pasaron situaciones tensas en eventos públicos, y fueron captadas por los medios de comunicación.

Años después de su ruptura, Carter hizo numerosos comentarios acerca de Hilary Duff y cómo había sido “el amor de su vida”. Incluso llegó al punto de utilizar su cuenta de Twitter para escribir, “Pasaré el resto de mi vida tratando de mejorar para poder recuperarla. No me importa lo que piense”.

En 2006 Carter se comprometió con la modelo de Playboy, Kari Ann Peniche. US Weekly luego informó que el joven había terminado su compromiso con Peniche, diciendo que fue impulsivo en proponerle matrimonio. Poco después, salió brevemente con la cantante Kaci Brown.

El 5 de agosto de 2017, tras haber terminado su relación con su novia de ese entonces, Madison Parker, Carter asumió públicamente su bisexualidad en un mensaje que envió vía Twitter.

La extraña relación con su melliza

Amenazas, órdenes de alejamiento y toxicidad. Los Carter han tenido claroscuros familiares y prueba de ello es la relación de Aaron y su melliza Angel. Según E! News, en el 2019, sus hermanos Nick y Angel solicitaron una orden de alejamiento contra él. En un tweet, Nick comentó, “A la luz del comportamiento alarmante de Aaron y tras confesar que tiene pensamientos e intenciones de matar a mi esposa embarazada y a mi hijo no nacido, no tuvimos más remedio que protegernos a nosotros y a nuestra familia”.

Luego Angel habló de acusaciones similares, algo muy triste teniendo en cuenta lo que fue su relación. Antes de su muerte, Aaron y su hermana melliza estaban distanciados. Según E! News, ella comentó que el cantante había amenazado con hacerle daño a su esposo y a su hija en una llamada telefónica el 5 de septiembre de 2019. Presuntamente, Aaron le dijo, “Tengo gente que podría ir y hacerles daño”.

Aaron respondió en Instagram a la orden de alejamiento, escribiendo, “Mi hermana mintió varias veces con la idea de quitarme mis derechos de la Segunda Enmienda, y lo hizo a nombre de mi hermano Nick para que yo no diga que él violó y agredió sexualmente a varias mujeres”.

En el 2021, cuando Aaron rompió con su novia Melanie Martin -quien convivía con su hijo Prince– pareció culpar a Angel de la ruptura, twitteando, “Ha sido una mentira muy grande y el hecho de que mi hermana hablara con mi ex arruinó todo considerando que ella sabía lo que Angel trató de hacerme en la corte. Gracias Angel, arruinaste mi familia”.

A pesar de eso, no todo había sido malo entre los dos: Aaron incluso la llevó al altar en su boda en el 2014, y la actriz Alex Murrel, de Laguna Beach, compartió una linda foto de la pareja de mellizos en la pista de baile.

Abusos sexuales y acusaciones entre hermanos

También Aaron tuvo problemas con su hermana Leslie, que murió en 2012 a los 25 años por sobredosis, tal como lo reportó ABC News, y fue varios años después que el cantante acusó a su hermana mayor de abusar sexualmente de él.

En el 2019, en su cuenta de Twitter detalló un desgarrador relato que presuntamente ocurrió entre él y Leslie. “Mi hermana era bipolar y tomaba litio. Nunca le gustó cómo se sentía al tomarlo y cuando no lo tomaba, hacía cosas que no habría querido hacer. Mi hermana me violó desde los 10 hasta los 13 años, esto cuando dejaba de tomar su medicamento, y fui abusado también por mis dos primeras bailarinas de apoyo cuando tenía 8 años. Además, mi hermano abusó de mí toda la vida”.

A pesar de eso, fue el propio Nick, hermano mayor de Aaron, quien en el 2013 dijo que la familia lo culpaba de la muerte de Leslie, y es una de las razones por las que no asistió a su funeral. Aaron habló con el Dr. Phil McGraw -más conocido como Dr. Phil, una personalidad televisiva de Estados Unidos, anfitrión del programa “El show del Dr. Phil”- que la relación con sus hermanos siempre fue “tóxica”, principalmente debido a cómo fueron educados y comentó, “La comunicación es algo en lo que todavía hoy intento trabajar. Es duro cuando vienes de un entorno así y de un hogar que es como vivir en una montaña rusa”. Comentó que poco después de la muerte de Leslie, las cosas empeoraron cuando la familia habló “no sobre su muerte o de lo que había ocurrido, sino más sobre ellos mismos. Y entonces empecé a ser culpado por todos ellos”. También expuso que muchos de sus parientes lo habían culpado por no estar suficientemente cerca de Leslie.

Tatuajes que encubren mensajes

A pesar de las acusaciones de Aaron contra Leslie, en marzo de este año el cantante se hizo un tatuaje de una mariposa azul gigante en la cara, en honor a su hermana fallecida. En un post de Instagram, Carter escribió que era una “madre increíble”, y que siempre la quiso hacer sentir orgullosa.

Este nuevo tatuaje además fue la excusa para cubrir el nombre de su ex prometida, Melanie Martin. Se lo había grabado como muestra de amor eterno en 2020 y, luego de romper su relación en febrero de 2022, confesó que sólo le traía malos recuerdos. “Y sí. Esto es un encubrimiento en toda regla, pero yo no permitiré que en mi cara haya algo de alguien que claramente no ha demostrado que me ama. Mi corazón se curará rápido”.

Además de la mariposa, Carter tenía tatuada la palabra “libertad” en la frente, “karma” sobre el ojo izquierdo y el nombre de su pequeño hijo Prince debajo de la mariposa dedicada a su hermana. “Te quiero mi precioso hijo. El karma es real y también está tatuado en mi cara. Libertad, protégete, la gente sólo te valora en la medida en que te valoras a ti mismo”, añadió en otra publicación.

Su última novia y madre de su único hijo

Aaron Carter y Melanie Martin comenzaron a salir en 2019, aunque no fue hasta enero de 2020 cuando el joven hizo pública la relación. En junio de este mismo año se comprometieron y tras quedarse embarazada, sufrió un aborto espontáneo y perdieron al hijo que esperaban.

La relación de Carter y Martin fue muy complicada y violenta. En marzo de 2020, ella fue detenida por supuesta ‘violencia doméstica’. “Me estranguló la tráquea, me abrió los brazos, me abrió la espalda y me dio un puñetazo donde me sacaron un diente”, contó él a los medios. A pesar de esto, volvieron a estar juntos.

En noviembre de 2021, la pareja trajo al mundo a su único hijo, Prince. “Prince es precioso, te amo hijo. Tu mami te ama mientras dejo caer lágrimas en el teléfono. Este soy yo cortando su cordón umbilical mi preciosa familia”, compartió Aaron durante el nacimiento en sus redes sociales.

Ocho días después de que llegara Prince al mundo, Aaron y Melanie decidieron separarse, pero varios meses después se volvieron a reconciliar. Finalmente, en febrero de 2022, Carter fue acusado por su pareja de violencia doméstica. La Policía lo detuvo por, supuestamente, romperle una costilla a Melanie y ella terminó solicitando una orden de alejamiento contra él.

Recientemente, luego del fallecimiento de Carter, Melanie Martin habló con la revista People, “Mi corazón está completamente roto por el fallecimiento de mi prometido Aaron. Sabía que estaba luchando e hice todo lo posible para ayudarlo. Tiene una personalidad muy independiente y fuerte, y no pude ayudarlo en la forma en que sentí que lo necesitaba”, reflexionó. “Ojalá hubiera tenido más personas que me ayudaran con él. Ahora criaré a nuestro hijo como madre soltera; ese fue el peor día de mi vida, pero tengo que ser fuerte por nuestro hijo”.

Su devastador final

Los datos sobre el fallecimiento de Aaron Carter son trágicos y perturbadores. El último 5 de noviembre, la ex estrella infantil fue encontrada muerta a los 34 años. Según TMZ, el ama de llaves del cantante descubrió el cuerpo inconsciente de Carter en la bañera de su casa en el área de Los Ángeles, y se apresuró a llamar a la policía. A su llegada, los agentes de la ley sugirieron que no había nada sospechoso en la muerte del cantante, a pesar de la presencia de detectives de homicidios en la escena.

Según Daily Mail, cuando se encontró el cuerpo de Carter, un vecino llamó a la puerta para ver qué pasaba. Afirmó que la empleada de la casa respondió y estaba gritando, “Se ha ido, está muerto, se ha ido”. El vecino declaró que su mujer era enfermera y se ofreció a ayudar, pero la empleada les negó la entrada. Al parecer, la persona tampoco dejó entrar a la policía hasta que utilizaron la fuerza para entrar en la propiedad.

Los agentes revelaron a TMZ que descubrieron una alarmante variedad de artículos en posesión de Carter, incluyendo varias latas de aire comprimido y píldoras de prescripción en toda su casa. Las autoridades también proporcionaron una cronología inicial de la muerte del cantante. Según la publicación, la policía realizó un control de bienestar de Carter el 4 de noviembre, un día antes de su deceso. El cantante estaba vivo en el momento del control, pero fue descubierto inconsciente al día siguiente. Los agentes sugirieron que Carter podría haber estado muerto durante algún tiempo, debido al olor en el baño de su casa.

Carter habría ingresado recientemente en un programa de rehabilitación para obtener la custodia de su hijo, según TMZ. Estaba previsto que tuviera una cita en línea en la noche del 4 de noviembre, pero no se presentó. El medio afirmó que es probable que la inasistencia se haya debido a que ya estaba muerto.

“Ahora veo un poco de luz al final del túnel, así que estoy emocionado”, había declarado Aaron en una entrevista poco antes de morir. Un informe inicial de los forenses indicó que la causa de la muerte de Carter era “diferida”. El Departamento de Medicina Forense del Condado de Los Ángeles ha solicitado una investigación más profunda sobre el fallecimiento de la estrella del pop y tomará una decisión final una vez que se completen las pruebas adicionales.

Mientras continúa la investigación sobre la muerte de Carter, un amigo del músico dijo a The Sun que no cree que el cantante haya muerto por suicidio. El amigo explicó, “Tenía previsto trabajar en la música durante la próxima semana con algunos artistas de fuera de la ciudad. Cualquier sugerencia de que era suicida es errónea”.

Otro de los amigos de Carter parecía estar de acuerdo, y dijo a Entertainment Tonight que encontró latas de aerosol en la casa del cantante después de que el cuerpo había sido retirado pero que sólo lo había visto inhalarlas en un vivo de Instagram. El mismo amigo dijo que cree que la muerte fue sólo un “trágico accidente” causado por quedarse dormido en el baño mientras estaba medicado.

Tras su ascenso a la fama a principios de la década del 2000, la carrera de Carter estuvo plagada de turbulencias. En el 2011, Aaron entró en rehabilitación, justo un año después de aparecer en “Dancing With the Stars”. Una fuente reveló a E! News que Carter estaba buscando ayuda por abuso de sustancias, y que tomó la decisión de ingresar en el centro de tratamiento por su cuenta. Por desgracia, la primera vez que el cantante estuvo en rehabilitación, no fue la última.

Carter volvió a entrar a una clínica de tratamiento en el 2017 tras una serie de controles de bienestar en su casa. Desde entonces, su vida ha estado llena de dramas.

¿Un último mensaje con aviso?

Era habitual que Carter proporcionara actualizaciones sobre su vida a través de Instagram. Pocos días antes de su prematura muerte, la ex estrella del pop compartió un misterioso post a sus 500 mil seguidores. Tras su muerte, los fans han acudido a las redes sociales para compartir sus homenajes al cantante; algunos han llamado la atención sobre su desolador último post. Carter escribió, “Este día es hermoso. Sean bendecidos, sean amables y tengan un fin de semana de Halloween saludable. Si te quedas solo en Halloween, debes saber que no estás solo”.

Luego de su muerte, dicho post, publicado junto a una selfie del cantante rodeado de mariposas animadas, fue inundado con comentarios de fans que expresaron su dolor por el fallecimiento. Carter eligió para acompañar el post la canción “Three Little Birds”, de Bob Marley & The Wailers, que contiene el famoso verso “Don´t worry about a thing / ‘Cause every little thing / Gonna be all right” (No te preocupes por nada porque cada pequeña cosa va a estar bien). La elección del tema resulta desgarradora si se tiene en cuenta lo que ocurrió apenas una semana después.

Condolencias y lamentos tras su trágica muerte

Nick Carter ha publicado un emotivo homenaje en honor a su hermano menor. Escribió en su Instagram, “Mi corazón está roto. Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se ha apagado”. El miembro de Backstreet Boys sugirió que los problemas de salud mental de su hermano y los problemas de abuso de sustancias pueden haber contribuido a su muerte prematura.

Hollywood Life informó que Aaron Carter se mostraba optimista respecto a su papel de padre, ya que había dado la bienvenida a su hijo Prince en diciembre del 2021, y había hablado con su publicista horas antes de morir. El informante dijo, “Estaba tan lleno de esperanza en las últimas semanas. Aaron realmente quería recuperarse y se esforzó mucho estas últimas semanas. Esto es más que trágico”.

La hermana melliza de Aaron, Angel Carter, compartió varias fotos de ambos en Instagram tras la noticia de su repentina muerte. El pie de foto decía, “Mi divertido y dulce Aaron, tengo tantos recuerdos tuyos y míos, y prometo atesorarlos. Sé que ahora estás en paz”.

En cuanto a su última pareja y madre de su único hijo, Melanie Martin expresó a TMZ, “Quiero a Aaron con todo mi corazón y va a ser un camino difícil criar a un hijo sin padre. Por favor, respeten la privacidad de mi familia mientras asimilamos la pérdida de alguien a quien queremos mucho”.