Gesto de Cristiano Ronaldo generó inesperado enfrentamiento con Fernando Santos

La clasificación de Portugal a los octavos de final del Mundial Qatar 2022 como líder del Grupo H no fue todo con sonrisas. En la tercera jornada, los dirigidos por Fernando Santos cayeron con Corea del Sur sobre la hora y una de las escenas del partido tuvo como protagonista a Cristiano Ronaldo cuando fue reemplazado por André Silva a los 67 minutos: el luso fue apurado por un futbolista del combinado asiático y reaccionó de mala manera delante de los ojos de todo el planeta.

Poco después del duelo, el Bicho explicó su versión de los hechos y justificó su accionar. “Lo que pasó fue que, antes de mi sustitución, el jugador coreano me dijo que me fuera rápido. Le dije que se callara. No tiene esa autoridad. No tiene por qué haber controversia. Es el calor del juego. Pase lo que pase, las cosas siempre quedan en la cancha”, afirmó. El conflicto resonó dentro del vestuario y fue uno de los temas que le consultaron al seleccionador portugués en la previa del choque frente a Suiza por los octavos de final.

“Cuando terminó el partido, fui a la flash y luego fui a la rueda de prensa. Repito: en el campo, no escuché nada, estaba muy lejos y solo escuché que discutía con el jugador de Corea. ¿Si he visto luego las imágenes? Sí. ¿Si me ha gustado? Nada. Realmente no me gustó nada. Pero a partir de ahí, esto lo resolveremos en el vestuario. Y punto final. Toca pensar en el partido de mañana, en el que todos estamos enfocados”, explicó Fernando Santos en conferencia de prensa con la intención de cerrar el tema.

Además, el entrenador opinó sobre los rumores que vinculan a Cristiano Ronaldo y un acuerdo con el Al-Nassr de Arabia Saudita: “No sé, no he hablado con él de eso. He hablado con los jugadores pero no tiene nada que ver con este tema. Ni siquiera lo sabía, lo supe hace un poco. Es una decisión suya, una cuestión suya, él está completamente centrado en el Mundial, en ayudar al equipo”. A la hora de charlar sobre su rival de octavos, reconoció el poder de sus oponentes. “Será tremendamente difícil, somos dos equipos muy fuertes, es un partido duro, pero en el que Portugal creo que ganará”, añadió Santos.

Quien acompañó a Fernando en la conferencia fue Rúben Dias y, al ser también consultado por las críticas hacia CR7, no dudó a despejar el tópico: “Esta pregunta debería hacerse a Cristiano Ronaldo, no a Rubén Dias. En esta etapa de la competencia siente que cada vez más la prensa está detrás de la selección, Ronaldo y todos los jugadores. A medida que avanza la competencia, todos necesitamos estar unidos para tener más fuerza y buena energía entre nosotros”.

Vale recordar que el ganador del cruce entre Portugal y Suiza se enfrentará con el vencedor de España y Marruecos en los cuartos de final de la Copa del Mundo. En la misma llave, Inglaterra y Francia ya tienen su lugar entre las mejores ocho selecciones y se enfrentarán en busca del siguiente paso rumbo a la gloria.