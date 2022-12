Swag Records se posiciona como la disquera más importante de Venezuela

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Desde hace un tiempo, Swag Records no deja de ser noticia. Es que, poco a poco, se ha hecho un nombre dentro de la industria musical venezolana, pues ha estado detrás del éxito de varios artistas.

Su fundador es, nada más y nada menos, que Greivis Vásquez (@greivisvasquez), quien además de ser un gran deportista, también es un buen empresario. “Desde hace algún tiempo he venido trabajando en mi portafolio de negocios, que incluye proyectos audiovisuales y deportivos de alta calidad. Ahí me di cuenta que hacía falta incursionar en el mundo de la música. Es por esto que decido comenzar con la creación de un estudio de producción de primera, donde los artistas se sintieran cómodos para trabajar y, luego de seis meses, nace Swag Records. Así comienza esta bonita aventura que me llevó a conseguir un éxito total durante este año desarrollando talento latino; especialmente venezolano”, comenta Greivis Vásquez, director de la disquera.

Mannel, Abbel, OMG, Luissette y el español Mark Dayle, son algunos de los cantantes que actualmente forman parte de la disquera. Pero fue con un tema de Omar K11 que empezaron el camino, ese al que se han sumado otros hits de reconocidos artistas. “Desde que lanzamos ‘Paracaídas’, de Omar K11 a principios del 2022, hasta nuestros últimos lanzamientos de ‘Musikita’, de Reggi ‘El auténtico’ con CNCO y ‘No te vi’, de Noreh, el trabajo en equipo entre Swag y los artistas ha sido el factor más importante, que nos ha convertido en el sello disquero más reconocido en la actualidad”, agrega Julio Gali (@galitheape), gerente general del label.

Cada uno de sus talentos, con su estilo y géneros musicales diferentes, hacen exitoso este proyecto. “Lo más importante para ser artista Swag es tener responsabilidad y profesionalismo, que deseen desarrollar una plataforma de 360° y crecer de la mano con nosotros. En Swag Records queremos formar y desarrollar a estos artistas, pero es muy importante contar con su compromiso, pues los talentos con los que tenemos una alianza estratégica son una muestra de ese profesionalismo y esa visión que es nuestro sello”, dice Vásquez.

Gracias al éxito que han sido los sencillos de Noreh y Reggi “El auténtico” con CNCO; Swag Records (@swagrecordsus), hoy en día, es la disquera más importante en Venezuela.

“Lo que siempre buscamos es el éxito y posicionamiento de nuestras canciones y artistas a nivel mundial. Por esto es muy importante para nosotros que estas dos canciones entren en New Music Friday Latin (con “No te vi”) y New Music Friday Latinoamérica (con “Musikita”) en la plataforma digital Spotify. Esto nos ayuda a poder visualizar el futuro de Swag Records; no solo como la disquera más reconocida en Venezuela, sino también a nivel mundial”, finaliza Gali.

Sin duda, el 2022 fue exitoso para la compañía, y el 2023 se proyecta mucho mejor. Pues estará lleno de mucha música de artistas nacionales e internacionales, colaboraciones, eventos y muchas sorpresas. “Nuestro trabajo apenas comienza; por eso estamos muy contentos con el resultado que tuvimos en el 2022 y emocionados con lo que viene el para el 2023”, finalizan los directivos.