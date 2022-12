El angustiante momento en que rescatan a un hombre que cayó a las vías del metro de Nueva York (VIDEO)

Solo segundos marcaron la diferencia entre la vida y la muerte cuando un hombre cayó en las vías del metro en Nueva York, Estados Unidos, y corrió con la fortuna de que los oficiales se percataron a tiempo para evitar una tragedia. La emergencia se presentó en las vías del tren 6 localizadas en East 116 Street y Lexington Avenue.

Por Semana

Según las autoridades, la caída se produjo accidentalmente e involucró a un individuo de 40 años. Cuando uno de los agentes percibió el peligro, corrió desde otra zona de la estación tan rápido como le fue posible y atravesó el pasillo subterráneo. Al llegar a la zona, algunos testigos le abrieron la puerta, mientras se percibía el pánico porque se trataba de una tarea contrarreloj. Todo quedó grabado en la cámara que portaba uno de los oficiales.

Los uniformados estaban en una de las plataformas de la estación que no conduce directamente al área donde se presentó la caída. Esto les tomó un poco más de tiempo, mientras buscaban llegar en cuanto fuera posible al otro punto y, aun con sus vidas en riesgo, lanzarse a las vías para intentar levantar a la persona.

Los segundos pasaban y la angustia se hacía mayor cuando no resultó tan fácil subir al hombre a un área segura. Sin embargo, y a pesar de la impaciencia tanto de los agentes como de varios pasajeros, consiguieron ponerlo en pie con ayuda de un transeúnte que ya estaba intentando rescatarlo.

The heroics of NY’s Finest always amazes me. For the @NYPD25Pct officers who rescued a man from an oncoming train after he accidentally fell on the subway tracks yesterday in Manhattan — the courage is second nature. Join me in saluting these great cops! pic.twitter.com/hOo9aVp9tK

— Commissioner Sewell (@NYPDPC) November 25, 2022