“Ghislaine Maxwell: Asquerosamente rica”: el documental que expone su responsabilidad en la entrega de jóvenes a su marido

La mujer del empresario acusado de abusar de menores en un documental impactante de Netflix

“El monstruo detrás del monstruo”, así se describe en este documental el rol de Ghislaine Maxwell en las prácticas detestables de Jeffrey Epstein durante años. El estreno de este título dirigido de manera conjunta por Maiken Baird y Lisa Bryant en Netflix generó mucho interés, porque no sólo se centró en el papel del hombre sino en todo el sistema que estaba planeado alrededor de Epstein sin el cual este plana macabro no habría podido llevarse a cabo. Maxwell era considerada una mujer distinguida con buenos contactos denominada socialité millonaria, lo que hacía pensar (erróneamente) que ella no estaba vinculada con este horror.

Por Infobae

Pero lejos de este prejuicio infundado, Ghislaine estaba absolutamente al tanto de todo y funcionó en esta práctica como una facilitadora nefasta. Ambos funcionaban como un dúo depredador.

El documental recoge los testimonios de las víctimas como así también la opinión de los abogados que los representaron, y los sucesos acontecidos durante el juicio. Pero también se relata el origen de esta mujer en Londres, que abandonó su tierra natal para irse a Nueva York donde conoció a Epstein. El padre de Ghislaine, Robert Maxwell también es mencionado en el documental a quien se le atribuye una estafa por pensiones. Ella se aleja de Inglaterra una vez que este escándalo sale a la luz cuando su padre ya había fallecido.

Considerada una cómplice de este hombre, señalada así por las jóvenes que dieron testimonio en el caso, Maxwell estuvo desaparecida luego de que Epstein apareciera sin vida en la celda donde cumplía su condena desde 2019. La mujer por su parte fue encontrada culpable de tráfico sexual de menores el 29 de diciembre, y fue sentenciada el 28 de junio de 2022 a la pena de 20 años de prisión.

La condena se basó en cinco de los seis cargos a los que se enfrentaba, que incluían el de tráfico sexual. Luego de un juicio que duró un mes y durante diferentes testigos declararon que ayudó a Epstein a reclutar, preparar y abusar de niñas y adolescentes, la mujer recibió su pena.

“Durante mucho tiempo quise borrar de mi mente los crímenes que Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell cometieron contra mí… pero he tenido que reconocer los efectos duraderos. Uno de los impactos más dolorosos y continuos del abuso de Maxwell y Epstein fue la pérdida de confianza en mí misma”, afirmó Annie Farmer una de las víctimas de ambos en la corte y que recoge el diario The Guardian. Otra de las damnificadas por los abusos que se presentó como Kate (no quiso dar su apellido) afirmó que Maxwell podría haber frenado estos delitos y sin embargo decidió apañarlos y se refirió a esa mujer como “una persona manipuladora, cruel y despiadada” durante el juicio. “Podrías haber puesto fin a las violaciones, los abusos, las repugnantes manipulaciones que organizaste, presenciaste e incluso en las que participaste”, dijo con mucha valentía.

Ghislaine Maxwell: Asquerosamente rica se puede ver en Netflix como así también tienes disponible en la plataforma el documental anterior llamado Jeffrey Epstein: Asquerosamente Rico, centrado en la figura del financista.