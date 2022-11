Jennifer López escribió nueva canción dedicada a su esposo Ben Affleck y fanáticos enloquecen (Video)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Tras desaparecer de Instagram sin ninguna explicación, Jennifer Lopez reapareció en la famosa red social para anunciar la creación de su nuevo disco, This Is Me… Now, el cuál contiene 13 temas musicales, en lo que incluyó una pieza dedicada exclusivamente para su esposo, Ben Affleck .

Por Latfan

JLo se encuentra celebrando el vigésimo aniversario de uno de sus álbumes favoritos, This Is Me… Then, y para conmemorar las dos décadas del disco, la cantante y actriz decidió hacer una transición en las canciones, dando a entender que los temas principales tendrían una continuidad.

Los fans no dudaron en reaccionar a uno de los temas que lleva por nombre: Dear Ben pt. II, y es que en el álbum que lanzó “La Diva del Bronx” en el 2022 incluyó un tema con el mismo nombre, en ese entonces, comenzaba su relación sentimental con el actor de Batman.