“No llores cuando me encuentren tirada”: La inquietante premonición de una menor asesinada en EEUU

Los padres de una joven salvadoreña, cuyos restos fueron encontrados la semana pasada en Takoma Park, Maryland, le aseguraron el martes que su hija fue víctima de pandillas.

Por Telemundo 49

Entre sus fuertes declaraciones, también aseguran que la policía del condado Prince George’s pudo haber prevenido el asesinato.

Los padres de Rosa Díaz-Santos, de 17 años, dicen que habían denunciado que la jovencita había sido amenazada de muerte por pandilleros en los últimos meses, y agregaron que su relación con las autoridades era tal que supuestamente la víctima colaboró como informante con la policía del condado.

“Mi hija me decía, ‘Perdóname mami, no mami, no vayas a llorar cuando me encuentren tirada por allá’. Yo sólo quedaba mirando a mi hija porque yo sabía que me la iban a matar”, dijo la madre de Rosa.

La adolescente asistió a una última clase en su escuela y desapareció el 22 de septiembre luego de años de lucha contra una adicción a los estupefacientes.

