Los filtros ocultos para que la mafia no aterrice en Qatar

El narcotraficante mexicano José Díaz Barajas, jefe del cartel Jalisco Nueva Generación, se le había escabullido a autoridades de su país por años. Y solo pudo ser capturado en un aeropuerto de Río de Janeiro, con boletos para ver el partido Brasil-México en el mundial de 2014.

Por eltiempo.com

Agentes federales están seguros de que mafiosos de varios países intentarán ingresar a los partidos del Mundial de Qatar, por lo que están desplegando mecanismos para ubicarlos, a pesar de las restricciones que hay en ese país.

EL TIEMPO estableció que autoridades de Qatar accedieron a compartir con Estados Unidos y con el Reino Unido la base de datos que armaron con la información que le están exigiendo a todos los extranjeros que han llegado al mundial.

El propósito es levantar un primer filtro para establecer antecedentes o personas bajo sospecha.

“Es obvio que algunos narcotraficantes intentarán llegar con otras identidades o violando controles. Esos casos se tratarán en terreno”, señaló una fuente enterada, aunque aseguró que la presencia de agentes federales en Qatar es una de las más reducidas a nivel mundial por las restricciones de ese gobierno.

Desde 2019, la Policía Catarí solicitó la asesoría de las policías de España, Portugal, Marruecos, Turquía y Colombia.

El objetivo de la solicitud es hacer frentes que permitan la neutralización de posibles hechos terroristas, ciberataques, mitigar disturbios y enfrentamientos violentos entre las barras.

La solicitud de asesoramiento de Qatar la justifica en que esperan cerca de 1.300.000 extranjeros – entre el 21 de noviembre y 18 de diciembre del 2022 – una cifra muy elevada, ya que la población del país no llega a los tres millones de habitantes.

Departing for Doha, Qatar to launch the fifth annual U.S.-Qatar Strategic Dialogue and cheer on @USMNT as they take on Wales at the first @FIFAWorldCup in the Middle East. The United States is committed to our long-standing friendship and strong partnership with Qatar. pic.twitter.com/LGOxUXJVK1

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 21, 2022