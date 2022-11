El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 22 de noviembre de 2022

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Antes de reaccionar, detente, profundiza sobre cómo te sientes hacia esa situación, cuanto te afecta y espera hasta estar tranquilo y listo para enfrentarlo con decisiones acertadas.

Tauro

No necesitas ser aceptado por los demás, pero si necesitas trabajar en armonía con quienes te rodean. Hoy no es el mejor día para tus relaciones laborales, pero si te esfuerzas puedes llevar la fiesta en paz.

Géminis

Tienes una idea genial que quieres poner en práctica de inmediato, pero no cuentas con todo lo que necesitas. Espera a darle forma y cuando estes listo atrévete.

Cáncer

No vale la pena llover sobre mojado ni insistir en lo que no te conducirá a ningún lado. Hoy cierras un ciclo y comienzas otro, al principio tendrás un poco de temor, pero a medida que avanzas pensarás ¿porque no lo hice antes?

Leo

Vende tus ideas, convence a quienes te rodean de lo geniales que son y de lo capaz que eres de alcanzar el éxito. Sino vendes no creces, ni haces dinero y mucho menos serás tomado en cuenta.

Virgo

Desde que te levantas tienes una meta y quieres que todo sea como lo habías planeado, pero a veces hay cosas que se nos salen de las manos. No significa que no será como quieres, siempre puedes volver a empezar, mañana será otro día.

Libra

No hay peor intento que el que no se hace. Arriésgate y se honesta, no te guardes nada, porque sino es ahora ¿cuando? No dejes para mañana la felicidad que puedes tener hoy.

Escorpio

Te sientes positivo y enérgico. Todo resulta tal cual lo has planeado y no hay cabida a pensamientos derrotistas. Abarcas varias metas a la vez y lo haces muy bien.

Sagitario

Completas un trabajo que tenías atrasado y ahora que estás al día tienes tiempo de sobra para hacer algo nuevo. Adquieras nuevos compromisos y motivas a otros a seguir tu ejemplo.

Capricornio

A veces lo que lleva por casualidad te hace más feliz de lo que buscas. Abandona las falsas creencias y no busques. Permite que la vida te sorprenda.

Acuario

Mientras más tienes, más quieres y eso está bien. Estás consciente de que si imprimes pasión y excelencia en lo que hagas obtendrás la fama y el reconocimiento que mereces. Quieres ser el primero y el justo lo que lograrás.

Piscis

No necesitas ponerte de acuerdo con la otra persona para dar un cierre a una situación. Inténtalo, pero si no funciona dale el cierre tu. Establece límites en pro de tu felicidad y paz mental y emocional.