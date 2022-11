El dólar paralelo no tiene paz con la parroquia Santa Teresa en Caracas

Posteado en: Actualidad, Economía

El equipo de 2001 hizo un recorrido este lunes, 21 de noviembre, por el sector de La Concordia, parroquia Santa Teresa, en el oeste de Caracas para constatar con qué tasa trabajan los negocios.

Por Diario 20o1

Gresley Noda señaló que la mayoría de los comercios de la zona usan el dólar paralelo y “lo cobran a Bs 12 en panaderías, bodegas, carnicerías, en los víveres”.

Agregó que por punto de venta cobran “5 % de más, las ofertas no existen al pagar por tarjeta. No dan vuelto en divisas, uno tiene que gastarlo todo porque dicen que no tienen. Le quedan debiendo a uno y dan cubitos o galletas por $2”.

Destacó que fue a la Sundde, “les pedí que vinieran y no me pararon. Si reclamo al comerciante me dice que no compre”.

Winipher Figueroa aseguró que el paralelo lo reciben a “Bs 12 en locales de comida y de ropa. Por el punto cobran Bs 1 o Bs 2 más. No reclamo, me dicen que compre en otro lado. Así no hay ofertas porque pago más caro, busco en otra parte”.

Aseguró que el vuelto en dólares es raro que lo den, más en bolívares o transferencia, dan caramelos. El paralelo predomina en La Concordia.

María Eugenia Palacios indicó que en la zona se ven las dos tasas. “El paralelo lo cobran a Bs 12 y pico casi Bs 13 en los buhoneros que venden ropa, calzado, comida. Por el punto cobran Bs 2 más”.

Comentó que vuelto en dólares no otorgan. “Los chinos dan caramelos y se quedan con la plata. Si voy a cinco chinos son Bs 5 en caramelos. Dicen que no hay sencillo y dan pago móvil para no dar dólares”.

Rechazo. Angie Gutiérrez expresó que algunos negocios trabajan con tasa BCV y otros con la paralela “a Bs 12 en zapaterías, charcuterías, tiendas de repuestos, de lencería. Acabo de comprar unas cholas con el dólar a Bs 12”.

Gutiérrez precisó que “por el punto cobran Bs 1 más. Las tiendas de repuestos y donde hacen reparaciones no aceptan bolívares, quieren dólares. A veces usan pago móvil para no usar el punto”.

Manifestó que los comerciantes no dan vuelto en dólares sino en bolívares a tasa BCV. “No reclamo porque no hay ley. Llevé eso a la GNB no hacen nada porque dicen que la Sundde no hace nada”.

Hortensia Velasco dijo que algunos negocios usan tasa BCV y otros el paralelo a Bs 12, “los chinos, charcuterías. Por punto cobran de 20 % y 30 % por el alquiler del aparato”.