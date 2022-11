“Es hora de terminar el espectáculo”: Quentin Tarantino anunció que su próxima película será la última que dirigirá

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Quentin Tarantino apareció esta semana en “¿Quién habla con Chris Wallace?” para hablar de cine y explica por qué su décima película será definitivamente la última.

Por CNN / Traducción libre al castellano por lapatilla.com

“Llevo 30 años haciéndolo, y es hora de acabar con el espectáculo. Ya sabes, es… lo he hecho, he dado toda mi vida a ello. Y ya sabes, no empecé a formar una familia hasta muy tarde”, dijo Tarantino a Wallace de la CNN. “Siempre he considerado que si haces películas, ya sabes, al nivel que yo he estado haciendo. En realidad, el nivel que se me ha permitido hacer. Lo comparo con el alpinismo, y esta película es mi Monte Everest, y esta película es el Kilimanjaro, y esta película es el Fuji. Y he pasado todo ese tiempo en la montaña y soy un artista. Quiero dejarles con ganas de más”.

El director de “Kill Bill” añadió que no quiere perder el contacto con los fans de sus películas ni con lo que ocurre en el mundo.

“No quiero convertirme en ese viejo que está fuera de onda… ya me siento un poco como un viejo fuera de onda en lo que se refiere a las películas actuales que se estrenan ahora. Y eso es lo que pasa. Eso es exactamente lo que pasa”, dijo.

Tarantino dijo que, aunque sabe cuántas películas hará, no tiene ni idea de qué tratará la última.

“Tampoco tengo mucha prisa por hacer mi última película”, dijo a Wallace. “Así que tengo mi libro, estoy haciendo algunas otras cosas y luego averiguaré cuál será la próxima película”.

También está averiguando cuál es su idea de una película incluso ahora, que cada vez más gente utiliza servicios de streaming para ver películas en lugar de ir al cine.

“Ahora mismo, ni siquiera sé lo que es una película. ¿Es algo que se reproduce en Netflix? ¿Es algo que se reproduce en Amazon y todo el mundo quiere y la gente lo ve en su sofá con su mujer o su marido? ¿Es eso una película? Porque mi última película se estrenó en 3.000 cines y se proyectó en todo el mundo durante un par de meses”, dijo. “Ahora la cosa es que yo no tengo la respuesta a esa pregunta, pero no creo que nadie más la tenga tampoco. Creo que está por ver la situación y entonces sabré qué películas son incluso dentro de unos años”.