Murió Jason David Frank, el Power Ranger legendario

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Jason David Frank, que interpretaba a Tommy Oliver en ‘Power Rangers’, ha muerto por suicidio el domingo. 20 de noviembre. Tenía 49 años. Sus fans quedaron desconcertados cuando los rumores de su muerte se extendieron en las redes sociales. Ahora se ha confirmado esta desgarradora noticia. El actor saltó a la fama en la exitosa serie como el Ranger Verde, y aunque el papel sólo debía durar 14 episodios, se hizo tan popular que fue recibido de nuevo como el Ranger Blanco y nuevo comandante del equipo.

Con información de El Farandi

El entrenador de Frank confirmó su prematura muerte en Facebook y un estudio de producción con el que solía trabajar lo confirmó posteriormente. La familia de Frank aún no ha emitido un comunicado sobre su muerte, sin embargo, un agente suyo lo confirmó, afirmando que era “lamentablemente cierto”.

Según Geek Ireland, dos mensajes confirmaron los peores temores de sus fans. Mike Bronzoulis, su entrenador y amigo íntimo, publicó una foto de los dos en Facebook con el siguiente texto: “RIP mi hermano de otra madre Jason David Frank Todavía estoy en estado de shock me siento terrible me llamó me dejó un mensaje y me tomó mucho tiempo Jason era un buen amigo para mí y lo echaré de menos. Amor y oraciones para su esposa Tammy y sus hijos, espero que Dios los ayude a superar este difícil momento”.

Según algunos informes, Frank acabó con su vida mientras atravesaba un difícil divorcio, y su hijastra Shayla también acabó con su vida bu suicidio en 2021.

Sus fans ya han comenzado a expresar su tristeza al tiempo que afirman que todo podrían ser sólo rumores. ¡¡¡¡Una persona escribió en Twitter: “SÉ QUE TODOS MIENTEN SOBRE JASON DAVID FRANK!!!! ¡¡¡El ranger blanco/ranger verde!!! Por favor, que no sea verdad que está muerto”. Otro tuiteó: “Por si acaso los rumores sobre Jason David Frank son ciertos, pido disculpas. Es que no puedo creer en las palabras de una persona a otra, no puedo guiarme por los rumores. Sólo los hechos”. Un tercero escribió: “Estoy tratando de encontrar una confirmación concreta por aquí, y no veo nada oficial, pero si es cierto que hemos perdido a Jason David Frank…”