Rusia: explotó gasoducto cerca de San Petersburgo y provocó un gran incendio (Videos)

Una columna de fuego y humo se levantó hacia el cielo cerca de San Petersburgo. Según las primeras informaciones brindadas por las autoridades rusas, se trató de una explosión en el gasoducto entre Berngardovka y Kovalev.

Por Infobae

El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia dijo que la explosión fue probablemente el resultado de la “despresurización” en la tubería, que los funcionarios han reducido aún más para detener el fuego, informó el medio de comunicación ruso RIA. “Los bomberos y los rescatistas extinguen un incendio causado por la despresurización de un gasoducto entre Berngardovka y Kovalevo”, dijo el Gobernador de la región de Leningrado, Alexander Drozdenko en Telegram. “No hay amenaza para la población y la propagación del fuego a las zonas residenciales”. agregó.

The explosion in Sankt Petersburg, Russia, in slow motion. Something flammable went off. #Russia #SanktPetersburg pic.twitter.com/bInKSIV5w9

Sin embargo, las invetigaciones continúan y no se descarta la posibilidad de un sabotaje o, incluso de un ataque.

A powerful explosion occurred in Leningrad region, Russia. Probably an explosion on a gas pipeline took place – Russian media report.

The flames are visible from St. Petersburg.

There is no threat to the population and spread of fire – Governor of Leningrad region Drozdenko. pic.twitter.com/wM5LAQfCXD

