¡Iluminador y estimulante! El fotógrafo Francisco Rizquez enamora mostrando las grandes bondades de Venezuela y el mundo

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Quien en el mundo de la fotografía y las redes sociales se ha dado a conocer como @fpluss1, Francisco Rizquez, ha conseguido enamorar a un sinfín de personas que, a través de sus imponentes fotos logran viajar.

Francisco considera que fue suerte el haber nacido en la ciudad capital de Venezuela, Caracas, y es que las inmensidades de ella le permitieron aprovechar al máximo su más grande talento y por supuesto darle paso a este proyecto que crece y crece.

Desde la playa, la montaña, un puente o lo más alto de un edificio, este fotógrafo logra generar distintas emociones y comentarios positivos de parte de quienes siguen su trabajo, el cual realiza bajo la dirección de fotografía arquitectónica aérea.

Considerado uno de los mejores exponentes en el oficio en el que se desempeña, el trabajo de Rizquez también se caracteriza por ser iluminador y estimulante. Asimismo, ha hecho saber que logra esta visión mostrando sus perspectivas al capturar las maravillas que le ofrecen las alturas; el eco de la ciudad, los sonidos del silencio, compartir el cielo con las aves y percibir las formas y patrones de las emblemáticas estructuras que se encuentran en la ciudad.

Este experto detrás del lente no tiene límites, demuestra que vive y disfruta cada momento que le brinda la vida. Siempre detrás de los pequeños detalles y expresiones que encuentra en las personas que se cruzan por enfrente de su cámara, se disfruta los procesos.

Durante su carrera profesional, Francisco ha tenido la oportunidad de presentar sus obras en grandes exposiciones, entre ellas:

Venezuela en Resistencia (Panamá, Ciudad de Panamá – 2017); En Foco de Resistencia (Venezuela, Caracas – 2017); Ksana Spirtis “On The Road (Italia, Milán -2017); República Colapsada Vol 2 (Estados Unidos, Nueva York – 2017); Grandes Ligas Visuales (Venezuela, Caracas – 2017); Le Kalos Du Venezuela (Francia, Paris – 2019); La Vida y El Ayer (Venezuela, Caracas – 2019); Art Fair (Estados Unidos, Miami – 2019); El Agua y El Aire (Venezuela, Caracas – 2020); All The Places We Go (Estados Unidos, Nueva York – 2020).

Sus más recientes colecciones son: “Desde el cielo” y “En búsqueda de la paz”; con la primera mostró diferentes vistas de inigualables horizontes, capturadas desde diferentes puntos de importante altura en áreas del territorio venezolano. Con la segunda buscó acercarse al océano, retratando así la personalidad y el carácter que tienen el mar y las olas, sumergido en un mundo acuático en donde todo es diferente.

Nuestras caras

En su haber, Francisco Rizquez ya tiene un libro: “Nuestras Caras”, mismo en donde dejó plasmadas muchas de las caras inspiradoras de niños que vio y conoció en innumerables visitas a barrios y comunidades humildes de Venezuela.

“Los niños son personas transparentes y llenas de sinceridad. Nacen sin malicia sin prejuicios. Cuando nos dan una sonrisa, es porque la viven y la sienten, no fingen, simplemente viven y deberían seguir viviendo libres de las preocupaciones que tienen los adultos”, apunta.

La obra sin fines de lucro, tiene como objetivo principal recaudar fondos con sus ventas; los cuales son destinados para diferentes comunidades y organizaciones que trabajan en pro de la ayuda humanitaria.

Este 2022, el venezolano estuvo trabajando con niños de Petare, enfocados en el deporte, sobre todo el baloncesto; junto a su equipo organizó un torneo comunal y recibieron la visita de scouts para fichar a algunos talentos. También hizo trabajo social en la misma zona, donó juguetes.

Actualmente se encuentra entre Europa y Estados Unidos, con una meta artística, en búsqueda de generar un nuevo portafolio con nuevas imágenes.

Francisco Rizquez representa la fuerza, resistencia y pasión que plasma en cada uno de sus retratos fotográficos.

Mantente conectado a su trabajo siguiéndolo en sus redes sociales como @fpluss1